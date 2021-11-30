Аукцион на добычу золота на Алдан-Маадырском рудном узле в Туве не состоялся

ТАСС, 30 ноября. Аукцион на разведку и добычу золота на Алдан-Маадырском рудном узле в Туве не состоялся из-за отсутствия заявок, говорится в сообщении департамента по недропользованию Центрально-Сибирского округа (Центрсибнедра).

Аукцион должен был состояться 30 ноября. Стартовый размер разового платежа за пользование недрами был в размере 30,735 млн рублей.

"Аукцион признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок на участие в аукционе", - говорится в сообщении.

По данным Федерального агентства по недропользованию, прогнозные ресурсы золота в пределах участка по категории Р1 составляют 9,1 тыс. кг, по категории Р2 - 4,7 тыс. кг.

Алдан-Маадырский золоторудный узел расположен на левобережье реки Хемчик в западной Туве.