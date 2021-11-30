В Минфине США заявили, что отказ повысить потолок госдолга выпотрошит оживление экономики

ВАШИНГТОН, 30 ноября. /ТАСС/. Конгресс США должен в ближайшее время одобрить дальнейшее повышение потолка государственного долга США или приостановить действие существующего лимита, иначе будет подорван процесс восстановления американской экономики. Об этом говорится в опубликованном в понедельник письменном заявлении министра финансов США Джанет Йеллен, с которым она выступит во вторник на слушаниях банковского комитета Сената Конгресса.

Говоря о лимите задолженности, она подчеркнула: "Я не могу переоценить, насколько важно, чтобы Конгресс занялся этим вопросом". "Америка должна оплачивать свои счета вовремя и в полном объеме. Если мы этого не сделаем, мы выпотрошим наше нынешнее восстановление", - отметила министр.

По ее словам, если законодатели не смогут ничего сделать до 15 декабря, то "в считанные дни большинство американцев испытает финансовые потрясения, поскольку важнейшие платежи <...> не поступят на их банковские счета, а за этим, вероятно, последует глубокая рецессия".

Йеллен подчеркнула, что темпы экономического роста США остаются высокими. "На данный момент я уверена, что темпы нашего восстановления остаются высокими и даже весьма впечатляющими, если рассматривать это в контексте", - отметила глава ведомства.

Президент США Джо Байден 14 октября утвердил повышение потолка государственного долга на $480 млрд, до $28,9 трлн, что, как ранее отмечали в Минфине, позволит покрывать расходы до 3 декабря 2021 года. Соответствующая инициатива была утверждена обеими палатами Конгресса.

В конце сентября Палата представителей смогла одобрить приостановку действия лимита государственного долга на более длительный срок - до 16 декабря 2022 года. Законопроект должен был рассмотреть Сенат, однако американские СМИ прогнозировали, что там он не будет одобрен из-за противодействия республиканцев, которые обещали принимать все возможные меры, чтобы заблокировать инициативу. Они настаивали на том, чтобы Байден и демократы уменьшили государственные расходы или приняли другие меры по сокращению долга. Позднее стало известно, что демократы и республиканцы в Сенате достигли временной договоренности о повышении потолка госдолга до начала декабря. При этом лидер республиканского меньшинства в Сенате Митч Макконнелл (от штата Кентукки) заявил, что его однопартийцы в верхней палате больше не будут помогать демократам, когда госдолг страны вновь достигнет своего лимита в следующем месяце. Минфин сможет обеспечивать работу правительства страны до 15 декабря.