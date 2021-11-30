Вьетнам локализует производство российской вакцины "Спутник V"

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Россия и Вьетнам достигли договоренности о локализации производства на территории республики вакцины "Спутник V", техническая реализация проекта начнется в первом квартале 2022 года. Об этом сообщил во вторник ТАСС глава Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ Сергей Катырин.

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"Один из крупнейших промышленных холдингов Вьетнама T&T Group, российская группа компаний "Биннофарм" (АФК "Система") и оператор первого вьетнамско-российского индустриального парка Deep C Russia договорились о локализации во Вьетнаме производства российской вакцины против коронавируса "Спутник V". Трансфер технологии организует Российский фонд прямых инвестиций, координацию проекта с начала его обсуждения ведет российско-вьетнамский деловой совет, созданный под эгидой и при участии ТПП РФ", - сказал он.

По словам Катырина, подписание договора между участниками консорциума запланировано в начале декабря.

"Техническую реализацию проекта, объем инвестиций в который оценивается в $60-70 млн, предполагается начать уже в первом квартале 2022 года. В таком случае уже в первом квартале 2023 года удастся организовать полноценное производство. Завод, как планируется, будет выпускать не менее 40 млн доз двухкомпонентной вакцины в год. Основным покупателем его продукции выступит Министерство здравоохранения Вьетнама", - уточнил глава ТПП РФ.

Катырин добавил, что совместное предприятие будет располагаться на территории российско-вьетнамского индустриального парка в провинции Куангнинь (Deep C Russia).

"Спутник V" получил регистрацию Министерства здравоохранения Вьетнама 23 марта, став одной из первых в числе восьми иностранных вакцин, разрешенных к применению в республике.