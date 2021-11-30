Эксперты рассказали, сколько россиян сочетают удаленную работу с воспитанием детей

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Треть (32%) опрошенных россиян сочетают удаленную работу из дома с воспитанием детей по причине того, что многие учебные учреждения в период пандемии остаются закрытыми. Об этом свидетельствуют результаты онлайн-опроса, проведенного исследовательским центром Зарплата.ру 21-28 ноября во всех регионах страны среди 2 036 респондентов.

Как показал опрос, женщины остаются дома с детьми чаще мужчин - 76% против 24%.

Присмотр за детьми сложно совмещать с работой, двойная нагрузка сказывается на эффективности. 68% опрошенных родителей признались, что не успевают сделать все необходимое за день, им приходится работать ночью, когда дети спят.

В 26% случаев на удаленке вместе с детьми остаются оба родителя. А 22% респондентов в будни призывают на помощь бабушек или нянь. В случае, когда помочь с детьми абсолютно некому, родители берут детей с собой на работу. Согласно результатам опроса, 41% респондентов делали это хотя бы раз.

Но россияне стараются не злоупотреблять терпением руководства. Регулярно берут с собой на работу детей всего лишь 5% опрошенных, а 74% респондентов делают это очень редко. В то же время 22% россиян признались, что в этот момент испытывают дискомфорт, а 11% - чувство вины.

Более половины респондентов (53%) рассказали, что коллеги с пониманием относятся к присутствию ребенка в офисе, более трети коллег (31%) не обращают на это никакого внимания, а 6% сотрудников прямо заявляют о том, что нахождение ребенка на рабочем месте неуместно и мешает трудовому процессу.