Кувшинников: мощности реконструированного аэропорта Великого Устюга хватит на много лет

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Пропускной способности реконструированного аэропортового комплекса Великого Устюга хватит на много лет, дальнейшее его расширение будет зависеть от пассажиропотока. Запуск аэропорта после реконструкции ожидается в конце этого года - начале следующего, рассказал ТАСС губернатор Вологодской области Олег Кувшинников.

"Идет приемка реконструированной взлетно-посадочной полосы специальной комиссией, устраняются замечания Ростехнадзора. Планируем запустить полосу в самое ближайшее время. Что сделано: удлинена полоса, поставлено современное светотехническое оборудование, системы безопасности для приема среднемагистральных самолетов, полностью проведена реконструкция аэропортового комплекса и здания аэровокзала. Думаю, что мощности нынешнего комплекса хватит на много лет", - рассказал ТАСС губернатор.

Следующий этап по увеличению пропускной способности, включая международные рейсы, будет зависеть от пассажиропотока, отметил глава региона. "Будем запускать прямые авиарейсы из Москвы, Санкт-Петербурга, потом из других городов-миллионников, стыковые рейсы из Череповца. Будем смотреть на пассажиропоток. Комиссия работает. У меня большая надежда на запуск в конце этого года - начале следующего. Я жду результаты этой работы, и на первом рейсе полечу сам", - подытожил Кувшинников.

Старинный город Великий Устюг - один из наиболее привлекательных для туристов, ежегодно его посещают более 300 тыс. человек. Ожидается, что после реконструкции аэропортового комплекса этот показатель возрастет вдвое, благодаря удлинению взлетно-посадочной полосы с 1 500 метров до 1 900 метров, что позволяет принимать среднемагистральные самолеты.

Больше всего путешественников привлекает вотчина Деда Мороза в деревне Морозовице под Великим Устюгом, она появилась в 1999 году. Там есть двухэтажный деревянный терем, тропа сказок, зимний сад, зоосад - филиал Московского зоопарка, лечебно-оздоровительный комплекс, гостиница, торговые ряды, коттеджный поселок, кафе, каскад прудов, пасека Деда Мороза, его ледник и кузница. В Великом Устюге действует городская резиденция Деда Мороза, его почта и дом моды.