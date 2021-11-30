Доходы выставочной отрасли Хайнаня достигнут $9,4 млрд к 2025 году

ХАЙКОУ /Китай/, 30 ноября. /ТАСС/. Масштабы выставок Хайнаня будут динамично увеличиваться, доходы данного сектора составят 60 млрд юаней ($9,4 млрд) к 2025 году. Об этом сообщил информационный портал "Наньхайван" со ссылкой на прогноз департамента коммерции провинции.

По подсчетам ведомства, темпы роста данного показателя в ближайшие несколько лет в среднем составят 12%. "Согласно Генеральной программе создания Хайнаньского порта свободной торговли, на острове будет сформирован целый кластер компаний, занимающихся организацией выставок", - информировал департамент.

Хайнань планирует ежегодно проводить около 200 масштабных мероприятий с участием более 1 тыс. человек, в том числе по пять международных экспозиций и по шесть крупных фестивалей. В связи с этим коэффициент использования профессионального оборудования в данном секторе должен составить 60-80%.

Администрация провинции также планирует ежегодно организовывать как минимум пять мероприятий, признаваемых Всемирной ассоциацией выставочной индустрии, и не менее 10, признаваемых Международной ассоциацией конгрессов и конференций. Для выполнения поставленной задачи на острове будут работать от трех до пяти профильных компаний с доходом более 100 млн юаней ($15,6 млн) в год.

Согласно статистике, с 2016 по 2019 год темпы роста выставочной отрасли Хайнаня в среднем ежегодно составляли 21%, а валовая добавочная стоимость данного сектора экономики увеличивалась на 11,6%. Гораздо длиннее стал срок нахождения на территории провинции участников мероприятий, приезжающих из остальных регионов Китая и других стран. В 2019 году срок составлял в среднем полдня, а в 2020 году - уже 3,2 суток. Потребительские расходы гостей в период их нахождения на острове увеличились на 14%, до 2,3 тыс. юаней (примерно $370).