ГК "Титан" направит 370 млн рублей на запуск производства экологичной автохимии в Омске

ОМСК, 30 ноября. /ТАСС/. Группа компаний "Титан" запустит в 2022 году первое в Омске производство экологичной автохимии на основе изопропилового спирта. В реализацию проекта планируется инвестировать более 370 млн рублей, в том числе часть средств в виде льготного займа предоставит Фонд развития промышленности, сообщили в пресс-службе компании.

"Привлечение займа даст возможность создать новое, современное производство товаров автохимии. Это будет первая подобная площадка в регионе. Благодаря ей на рынке Сибири и Дальнего Востока появится качественная автохимия, не наносящая вреда здоровью людей и окружающей среде. И, что особенно важно, Омская область получит более 120 новых рабочих мест", - цитирует пресс-служба министра промышленности, связи, цифрового и научно-технического развития Омской области Андрея Посаженникова.

Всего группа компаний планирует направить на реализацию проекта более 370 млн рублей, из которых 100 млн рублей предоставлено в виде займов от Фонда развития промышленности и Омского регионального фонда микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства. Серийный выпуск продукции компания планирует начать в 2022 году.

По словам председателя совета ГК "Титан" Михаила Сутягинского, для производства продукции будет использоваться отечественное сырье - качественный изопропиловый спирт. Автохимия будет реализовываться под собственными торговыми марками на территории Сибирского и Дальневосточного федеральных округов.