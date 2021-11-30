Опрос: треть компаний адаптировались к последствиям пандемии во время 3-й и 4-й волн

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Более трети российских предпринимателей выработали устойчивость к последствиям пандемии во время третьей и четвертой волн. Об этом сообщается в совместном исследовании сервиса корпоративного такси и доставки "Ситимобил для бизнеса" и исследовательской компании ReserachMe, проведенном в ноябре среди 1 693 респондентов из разных федеральных округов России.

Как показал опрос, более трети (34%) компаний во время третьей и четвертой волн легче справляются с последствиями пандемии. Только 14% справлялись удачнее с последствиями первой и второй волн. Более четверти (26%) сотрудников компаний затрудняются оценить влияние пандемии в разные периоды, так что, по их мнению, каждая волна сказывается на бизнесе по-разному. По данным исследования, меньше всего третья и четвертая волны пандемии повлияли на бизнес в УФО (44%), СЗФО (38%), ПФО (37%), ЦФО (35%).

На данный момент 36% компаний находятся в состоянии постоянной готовности к введению определенных ограничений и усилению мер безопасности, 26% компаний скорректировали рабочие процессы еще в начале пандемии и с тех пор ничего не меняли. На деятельность почти 20% компаний ухудшение эпидемиологический ситуации никак не влияет, однако для 19% любое ухудшение - удар по компании.

Наибольшее влияние на деятельность 30% компаний оказало начало пандемии весной 2020 года. Влияние второй волны (период с октября 2020 года по январь 2021 года) для 15% компаний соизмеримо с четвертой волной (период с начала нерабочих дней в октябре 2021 года). Период третьей волны сказался на деятельности 11% компаний.

Более половины (57%) опрошенных россиян не меняли работу с начала пандемии. При этом 11% признались, что прекратили трудовую деятельность в первую волну (с марта по июль 2020 года), еще 7% в тот момент были вынуждены закрыть свое дело. Каждый второй опрошенный во время эпидемии коронавируса ушел работать на фриланс или сменил постоянную работу на проектную занятость. Опрос также показал, что 8% перешли работать в госсектор.

Большинство (80%) опрошенных российских работников уверены, что пандемия затронула все отрасли бизнеса, но в разной степени. При этом, по мнению 73% респондентов, за время пандемии бизнес уже приспособился к работе в новых условиях.