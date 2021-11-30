Минск и Москва согласовали реализацию союзных программ по рынкам газа и электроэнергии

МИНСК, 30 ноября. /ТАСС/. Министерства энергетики Белоруссии и России согласовали планы мероприятий по реализации союзных программ, касающихся общих рынков газа и электроэнергии. Об этом сообщил министр энергетики Белоруссии Виктор Каранкевич в интервью, опубликованном во вторник в газете "Республика".

"На уровне министерств энергетики Беларуси и России согласованы планы мероприятий по их реализации. В настоящее время разрабатывается межгосударственный договор о формировании объединенного рынка электроэнергии. На уровне профильных организаций отрабатываются режимы совместной работы, условия взаимодействия для продавцов и покупателей электроэнергии, вопросы развития инфраструктуры", - сказал министр.

Соглашение с РФ об обращении с отработавшим ядерным топливом БелАЭС планируется подготовить к подписанию до 1 июля 2022 года.

"Вместе с российскими специалистами ведется подготовка проекта межправительственного соглашения об обращении с отработавшим ядерным топливом Белорусской АЭС. Документ планируется подготовить к подписанию до 1 июля 2022 года". - отметил он.