Мишустин обсудил с премьером Узбекистана торгово-экономическое сотрудничество

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе телефонного разговора обсудил с премьер-министром Республики Узбекистан Абдуллой Ариповым торгово-экономическое сотрудничество двух стран. Об этом во вторник сообщили в пресс-службе российского правительства.

"Главы правительств обсудили приоритетные направления развития российско-узбекистанского торгово-экономического сотрудничества, промышленной кооперации, взаимодействия в области сельского хозяйства и транспортной инфраструктуры", - говорится в сообщении.

Стороны также уделили особое внимание тематике расширения сотрудничества Узбекистана с Евразийским экономическим союзом.