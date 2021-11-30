В Якутии приняли бюджет на 2022 год с увеличением доходов на 32,2 млрд рублей

ЯКУТСК, 30 ноября. /ТАСС/. Государственное собрание (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) приняло во вторник во втором окончательном чтении законопроект о бюджете региона на 2022 год и на плановый период 2023-2024 гг. Доходы в 2022 году вырастут по сравнению с принятыми в первом чтении на 32,2 млрд рублей.

"В 2022 году объем доходов государственного бюджета Якутии прогнозируется в сумме свыше 264,5 млрд рублей. В рамках второго чтения проекта бюджета объем доходной части на 2022 год увеличен более чем на 32,2 млрд рублей за счет налоговых и неналоговых доходов и безвозмездных поступлений", - сообщили в Минфине Якутии. Прогноз налоговых и неналоговых доходов в 2022 году превысит 151,3 млрд рублей, безвозмездные поступления планируются в сумме свыше 113,2 млрд рублей.

Объем расходов в 2022 году определен на уровне свыше 267,6 млрд рублей. По данным регионального Минфина, доля расходов госбюджета, которые направят на социальную сферу, в 2022 году превысит 132,9 млрд рублей (49,7%). На поддержку сельского хозяйства в 2022 г. предусмотрено свыше 12,4 млрд рублей, в том числе 646 млн рублей - субсидии из федерального бюджета. По сравнению с текущим финансовым годом объем расходов на сельское хозяйство увеличен на 485 млн рублей. "Предусмотрены дополнительные средства на стимулирование производства мяса крупного рогатого скота, мяса лошадей, производства зерна, картофеля и овощей открытого грунта. Увеличены размеры ставок на голову коровы для организованных хозяйств с 35 тыс. рублей до 45 тыс. рублей, на голову кобылы с 1,5 тыс. рублей до 3 тыс. рублей, также увеличены ставки на содержание северных домашних оленей с 4 122,6 рублей до 4 995,5 рублей", - уточнили в Минфине Якутии.

Дефицит госбюджета в 2022 году составит около 3,1 млрд рублей, в 2023 году - около 2,7 млрд рублей. Дефицит в 2022-2023 гг. увеличивается на сумму расходов по реализации инфраструктурных проектов (всего 4,1 млрд рублей) - комплексная застройка квартала "Воинская часть" Якутска, квартала "Р" в Нерюнгри, строительство жилья и инфраструктуры по проекту "Модернизация и развитие российских мощностей по созданию современного речного флота для внутренних водных путей" в поселке Жатай.

Объем доходов госбюджета в 2023 году прогнозируется в сумме более 259,7 млрд рублей, в 2024 г. - более 252,8 млрд рублей. Общий объем расходов госбюджета на 2023 год определен на уровне свыше 262,5 млрд рублей, на 2024 г. - свыше 253,8 млрд рублей.