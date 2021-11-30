Оборот на "черную пятницу" в интернете вырос более чем на 70% по сравнению с 2020 годом

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Продажи интернет-магазинов во время акции "черная пятница" выросли на 73% по сравнению с аналогичной акцией в прошлом году. Ажиотаж "черной пятницы" в онлайн-формате смещается в пользу более ранней распродажи - Дня холостяка, которая проходит 11 ноября. Об этом сообщили опрошенные ТАСС эксперты и представители отрасли.

"В эту "черную пятницу" количество платежей в онлайне увеличилось на 66% по сравнению с прошлогодней распродажей, оборот вырос на 73%. Плательщиков стало на 76% больше, а средний чек в интернет-магазинах вырос на 4%, до 1,539 тыс. рублей", - сообщил ТАСС представитель пресс-службы сервиса ЮКаssa, который проанализировал 50 миллионов платежей более чем на 160 тыс. российских и иностранных сайтов, принимающих оплату через ЮKassa. Сравнивались платежи с 27 по 29 ноября 2020 года и траты с 26 по 28 ноября 2021 года.

"Прошедшая "черная пятница" стала самой успешной для российского онлайн-бизнеса по сравнению со всеми "черными пятницами" за последние пять лет. На это повлияло, помимо прочего, изменение поведения покупателей и их переход в онлайн. За пять лет обороты интернет-магазинов в дни распродаж выросли в шесть раз", - говорит генеральный директор ЮMoney Иван Глазачев, куда входит сервис ЮKassa.

Аналитический ресурс "Чек Индекс" компании "Платформа ОФД" (крупнейший оператор фискальных данных страны, который ежедневно обрабатывает 48-50 млн кассовых чеков с более 1 млн онлайн-касс в России) подтверждает статистику ЮKassa и отмечает, в этом году продажи "черной пятницы" в интернете оказались выше прошлогоднего уровня в 1,5 раза. "Маркетинговая конкуренция игроков рынка все больше смещает фокус потребителя с официальной даты "черной пятницы" на более широкие периоды, в результате в этот день уже не наблюдается такого покупательского ажиотажа, как это было в доковидное время. В топ-категориях распродаж остаются электроника, бытовая техника, одежда и обувь, товары для дома", - сказал представитель "Чек Индекса".

Как сообщиламТАСС коммерческий директор сайта распродаж BlackFridaySale.ru Светлана Харабурова, в этом году российская "черная пятница" в связи с пандемийными ограничениями в большей степени вернулась к ее оригинальному формату онлайн-распродажи. Так, из-за дополнительных ограничений на доступ в торговые центры повысилась онлайн-активность в некоторых регионах России. "В прошлом году в топ-5 наиболее активных регионов помимо Москвы и Петербурга вошли Свердловская область, Краснодарский край и Красноярский край. Сейчас же, при том, что на первом и втором местах остаются Москва и Санкт-Петербург, тройку лидеров поделили Краснодарский край и Свердловская область, а за ними следуют сразу несколько регионов: республики Татарстан и Башкортостан, Новосибирская, Ростовская и Нижегородская области", - сказала Харабурова.

Вырчка трех крупнейших маркетплейсов

Как сообщили ТАСС в Wildberries, где распродажа проходила с 22 по 28 ноября, общая сумма заказов превысила 43 млрд рублей, это в 2,6 раза больше, чем в аналогичный период 2020 года. Число заказов взлетело в 2,7 раза год к году.

Количество заказов на Ozon в главный день "черной пятницы", 26 ноября, выросло в пять раз к прошлому году. Оборот от продаж непосредственно в этот день увеличился в 4 раза год к году, до 5 млрд рублей, сообщили ТАСС в компании.

По словам представителей Ozon, "черная пятница" и День холостяка (11 ноября) показали сопоставимые совокупные результаты, но в "черную пятницу" продажи между днями распределились более равномерно. В акцию День холостяка был один явный пик 11 ноября (6,1 млрд рублей), а вот в "черную пятницу" был также очень значимый всплеск продаж в финальный день, 28 ноября, - сработал "эффект дедлайна".

Показатели "Сбермегамаркета" в ходе "черная пятницы" выросли в 10 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, превысив 5 млрд рублей, сообщили ТАСС в пресс-службе онлайн-ретейлера.

Что покупают

На Ozon наиболее популярными категориями обеих распродаж были товары для дома и сада, для красоты и здоровья, продукты питания, электроника, одежда и детские товары. Быстрее всего в "черную пятницу" рос спрос на ювелирные украшения, одежду, продукты питания, обувь, товары для туризма, охоты и рыбалки, а также на автотовары.

На Wildberries самыми популярными покупками стали платья, книги, кремы, чехлы для телефонов, ботинки, гирлянды, куртки, чай, сухой корм для животных и сумки.

В дни распродаж большим спросом у россиян обычно пользуются одежда и обувь, электроника и бытовая техника, товары для дома и ювелирные украшения, а также цифровые товары. В этом году наибольший рост числа покупок, в 6,4 раза, отмечен у турагентств. У частных клиник было в 6,2 раза больше покупок, чем год назад, а у онлайн-площадок, продающих игровые товары, - в 2,2 раза. За три дня больше всего покупок было сделано в пятницу, 26 ноября, отмечают в ЮKassa.

На "Сбермегамаркете" наиболее популярными категориями в денежном выражении стали бытовая техника, смартфоны и аксессуары, аудио- и видеотехника, компьютерная техника, детские товары. Значительный прирост по отношению к прошлому году показали аксессуары, товары для дома, мебель, книги, хобби, канцелярия, обувь.

У ретейлера техники "Ситилинк" в ходе "черной пятницы" наиболее популярными категориями стали игровые консоли и аксессуары к ним, ноутбуки и смартфоны, сообщили ТАСС в пресс-службе компании. Продажи выросли на 30% по сравнению прошлогодней акцией. В акции также участвуют магазины сектора e-grocery (доставки продуктов). В онлайн-гипермаркете Vprok.ru Перекресток отметили, что в ходе акции рекордно вырос спрос на консервы для подготовки к новогодним праздникам. "Продажи зеленого горошка в Москве и Санкт-Петербурге выросли в 3,4 раза в каждом из городов, а сладкой кукурузы - почти в 3 раза в Москве, и на 81% в Санкт-Петербурге. В дополнение к этому продажи крабовых палочек в Москве выросли в 4 раза", - сообщил представитель пресс-службы компании.

На сайте распродаж blackfriday-russia.ru самыми популярными разделами, как и в прошлом году, стали бытовая техника, одежда и товары для дома. Средний чек покупок подрос на 25%, сообщили ТАСС в компании.

Самые выгодные и дорогие покупки

На Wildberries были куплены товары по беспрецедентно низким ценам: капучинатор за 29 рублей был доставлен в Беломорск в Карелии (дешевле в 17,5 раз по сравнению со средней ценой на аналогичные товары), монопод за 38 рублей доставлен в Рязань (дешевле в 13,6 раз), аппарат для маникюра и педикюра за 57 рублей доставлен в Выксу в Нижегородской области (дешевле в 29,6 раз), инфракрасная сушилка для овощей за 110 рублей доставлена в Челябинск (дешевле в 19 раз), портативная музыкальная колонка за 173 рублей доставлена в Москву (дешевле в 17,4 раза), сообщили ТАСС в компании.

На Ozon cамым дорогим заказом стал заказ клиента из Репино (Санкт-Петербург). Он приобрел двухдверный холодильник за 444 тыс. рублей. 30 тонн муки купили россияне на Ozon за 1 час распродажи (сеть продовольственных магазинов уровня топ-10 в РФ обычно продает такое количество муки за день), отметили в компании.