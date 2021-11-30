Сбер повысил ставки по некоторым вкладам

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Сбер с 30 ноября повысил ставки по ряду вкладов, максимальная эффективная ставка с учетом капитализации процентов увеличена до 7,01%, следует из сообщения банка.

"С 30 ноября банк повысил ставки по "СберВкладу" и "СберВкладу Прайм". Так, максимальная эффективная ставка по "СберВкладу" с учетом капитализации процентов увеличена до 7,01%, а для держателей годовой подписки "СберПрайм+" - до 8%", - указано в сообщении.

Оба вклада открываются на срок от одного месяца до одного года включительно. Минимальная сумма - 100 000 рублей, максимальная сумма не ограничена.

Повышение не коснулось базовой линейки, по этим вкладам максимальная ставка осталась на уровне 3,56%.

Также с 30 ноября Сбер запустил промовклад "Активный возраст". Максимальная ставка по нему достигает 5% годовых. Промовклад действует до 31 января 2022 года.