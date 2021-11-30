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"Аэрофлот" с 21 декабря возобновляет рейсы на Кубу

Рейсы Москва - Гавана - Москва будут выполняться два раза в неделю по вторникам и пятницам

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. "Аэрофлот" с 21 декабря возобновляет полеты в столицу Кубы Гавану. Об этом говорится в сообщении авиакомпании.

Рейсы Москва - Гавана - Москва будут выполняться два раза в неделю по вторникам и пятницам. Продажа билетов открыта.

В "Аэрофлоте" уточнили, что полеты в Гавану будут осуществляться на самолетах Airbus A350.

В июне 2021 года "Аэрофлот" сообщил о возобновлении рейсов на курорт Варадеро (Куба), куда компания осуществляет полеты трижды в неделю.

Россия из-за пандемии весной прекратила регулярное пассажирское авиасообщение с другими странами. С лета были частично возобновлены полеты в ряд государств: Белоруссию, Казахстан, Киргизию, Южную Корею, Египет, ОАЭ, Турцию, Великобританию, Швейцарию, Танзанию, Сербию, Японию, на Мальдивы и на Кубу.

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