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Более 120 зарядных станций для электромобилей планируют установить на Кубани в 2022 году

Власти региона подали заявку в Минэкономразвития на получение соответствующей субсидии

КРАСНОДАР, 30 ноября. /ТАСС/. Более 120 быстрых зарядных станций для электромобилей планируется установить в Краснодарском крае до конца 2022 года. Власти региона подали заявку в Министерство экономического развития РФ на получение соответствующей субсидии, сообщает пресс-служба администрации региона.

"На Кубани до конца 2022 года планируют построить более 120 быстрых зарядных станций для электромобилей", - говорится в сообщении.

Уточняется, что власти региона провели работу по подбору перспективных земельных участков для этой цели. В настоящее время в регионе функционируют 53 быстрых зарядных станции. Для установки еще 124 в адрес Миниэкономразвития РФ была подана заявка на получение субсидии.

"Автомобилисты должны заряжать свой транспорт в комфортных для них условиях. Поэтому и места размещения выбирали с наличием придорожной или внутригородской инфраструктуры. Теперь необходимо проработать все возможные варианты технического присоединения и установки оборудования", - цитирует пресс-служба вице-губернатора Александра Трембицкого.

Также в пресс-службе отметили, что в регионе организации и физические лица освобождены от уплаты транспортного налога на электромобили с мощностью двигателей до 150 л. с. Льготу предоставляют на один из зарегистрированных на жителя или предприятие автомобилей.

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