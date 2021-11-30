Второй энергоблок Запорожской АЭС отключился спустя два часа работы после ремонта

КИЕВ, 30 ноября. /ТАСС/. Второй энергоблок Запорожской АЭС на Украине отключен от сети в результате срабатывания системы защиты. Об этом сообщили во вторник на станции.

"30 ноября 2021 года в 05:47 (06:47 мск) после завершения планового среднего ремонта энергоблок №2 Запорожской АЭС подключен к энергосистеме. Проводились работы по набору мощности. В 07:47 (08:47 мск) действием электрической защиты при проведении электрических испытаний энергоблок №2 Запорожской АЭС был отключен от энергосистемы", - говорится в сообщении.

На станции добавили, что группа инженеров выясняет причины отключения энергоблока.

2-й энергоблок ЗАЭС был планово отключен от энергосети 1 сентября 2021 года и выведен в средний планово-предупредительный ремонт.

ЗАЭС - крупнейшая в Европе атомная электростанция, состоит из шести энергоблоков типа ВВЭР-1000 суммарной установленной электрической мощностью 6 ГВт.