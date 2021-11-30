Кабмин может выделить по 70 млрд рублей в 2025 и 2026 году на компенсацию затрат РЖД

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Правительство РФ может выделить из федерального бюджета субсидии в размере 70 млрд рублей ежегодно в 2025 и 2026 году на компенсацию операционных затрат ОАО "РЖД", которые будут понесены до 2025 года, сообщается на официальном портале проектов нормативно-правовых актов.

Минтранс России подготовил проект постановления правительства РФ "О соглашении между Федеральным агентством железнодорожного транспорта и ОАО "РЖД" о предоставлении из федерального бюджета субсидии ОАО "РЖД" на частичную компенсацию операционных расходов, понесенных до 2025 года, в объеме 70 млрд рублей в 2025 году и 70 млрд рублей в 2026 году", - говорится в пояснительной записке к проекту.

Отмечается, что речь идет о расходах, связанных с грузовыми перевозками.

Согласно проекту, результатом привлечения субсидий станет увеличение размера показателя EBITDA, что позволит привлечь кредитные и заемные средства на финансирование проектов КПМИ (Комплексного плана модернизации и расширения магистральной и транпортной инфраструктуры) на период до 2024 года, не ухудшив показатель долговой нагрузки. Так, ожидаемый показатель значения параметра EBITDA по РСБУ в 2022 году - в объеме не менее 569,2 млрд рублей, в 2023 году - 658,6 млрд рублей, в 2024 году - 797,7 млрд рублей (возможна корректировка значений по итогам утверждения финансового плана ОАО "РЖД" на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов).