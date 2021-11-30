"Ъ": "Ростех" создает программное обеспечение, способное предсказывать массовые беспорядки

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Госкорпорация "Ростех" работает над специальным программным обеспечением (СПО), которое поможет федеральным и региональным властям предсказывать массовые беспорядки. Об этом во вторник пишет газета "Коммерсантъ" со ссылкой на источник.

Как уточняет издание, система будет анализировать сообщения в СМИ и данные из социальных сетей, а также обрабатывать материалы "умных" камер. Кроме того, в случаях, когда беспорядки уже начались, СПО будет анализировать поведение толпы и рекомендовать силовикам порядок действий, пишет газета.

По данным "Коммерсанта", пользователями системы будут органы исполнительной власти на муниципальном и региональном уровнях.

В пресс-службе МЧС подтвердили "Коммерсанту", что в рамках "Безопасного города" разработан проект методики прогнозно-аналитической модели "Массовые беспорядки", который направлен на согласование в соответствующие ведомства.