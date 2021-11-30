{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

"Ъ": "Ростех" создает программное обеспечение, способное предсказывать массовые беспорядки

Как уточняет издание, система будет анализировать сообщения в СМИ и данные из социальных сетей, а также обрабатывать материалы "умных" камер

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Госкорпорация "Ростех" работает над специальным программным обеспечением (СПО), которое поможет федеральным и региональным властям предсказывать массовые беспорядки. Об этом во вторник пишет газета "Коммерсантъ" со ссылкой на источник.

Как уточняет издание, система будет анализировать сообщения в СМИ и данные из социальных сетей, а также обрабатывать материалы "умных" камер. Кроме того, в случаях, когда беспорядки уже начались, СПО будет анализировать поведение толпы и рекомендовать силовикам порядок действий, пишет газета.

По данным "Коммерсанта", пользователями системы будут органы исполнительной власти на муниципальном и региональном уровнях.

В пресс-службе МЧС подтвердили "Коммерсанту", что в рамках "Безопасного города" разработан проект методики прогнозно-аналитической модели "Массовые беспорядки", который направлен на согласование в соответствующие ведомства.

Теги
Россия
РЭА при Минэнерго предложило разработать российский биржевой индекс цен на водород
По мнению главы "Российского энергетического агентства", экспорт водорода может стать ключевым направлением диверсификации поставок энергоресурсов
Читать полностью