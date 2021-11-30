Набиуллина заявила, что очень высокую инфляцию можно снизить за два-три года

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Нельзя быстро закрепить на низких уровнях инфляционные ожидания, однако инфляцию можно снизить за два - три года. Об этом заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина, выступая на инвестиционном форуме "Россия зовет!".

"Мы по своему опыту знаем, что инфляцию можно снизить за два - три года даже с очень высоких уровней. Но для того, чтобы завоевать доверие, и чтобы инфляционные ожидания были заякоренными, закрепились на низких уровнях, опыт других стран показывает, что это не менее 10 лет, может быть, даже и больше", - сказала Набиуллина.

Развитые страны такое доверие завоевали, добавила она.

При этом глава ЦБ отметила, что в России "все-таки другая ситуация". "У нас нет такого доверия, у нас инфляционные ожидания не заякорены", - уточнила Набиуллина. При этом ЦБ по-прежнему рассчитывает вернуть инфляцию в РФ к цели в 4% к концу 2022 года, указала она.

Набиуллина накануне заявляла, что инфляция сильно беспокоит Банк России, жесткость в денежно-кредитной политике придется пока сохранить. Она также подчеркивала, что если сейчас не вернуть инфляцию к цели, не изменить ожидания людей, то экономика окажется в инфляционной спирали, которую уже будет не остановить.

В октябре 2021 года совет директоров ЦБ РФ шестой раз подряд повысил ключевую ставку - с 6,75% до 7,5% годовых и дал сигнал о ее вероятном повышении на следующих заседаниях.