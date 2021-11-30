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В России начался четвертый онлайн-зачет по финансовой грамотности

Любой желающий до 16 декабря сможет проверить, насколько хорошо он ориентируется в финансовых вопросах

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Агентство стратегических инициатив (АСИ) и Банк России начали четвертый Всероссийский онлайн-зачет по финансовой грамотности населения и предпринимателей. Любой желающий до 16 декабря сможет проверить, насколько хорошо он ориентируется в финансовых вопросах, и получить индивидуальные рекомендации, сообщили во вторник в пресс-службе АСИ.

"Участие в зачете позволяет выявить пробелы в знаниях и сразу получить подсказки, чтобы в итоге человек мог пользоваться всеми преимуществами финансового рынка и в то же время умел уберечь себя и близких от недобросовестных практик, а также мошенничества", - отметил руководитель Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России Михаил Мамута, слова которого привела пресс-служба.

В зачете прошлого года приняли участие около 450 тыс. россиян. Лучше всех с заданиями справились жители Рязанской, Сахалинской и Псковской областей, Карелии и Москвы. В этом году впервые можно принять участие не только в личном зачете и самостоятельно отвечать на вопросы, но и в командном.

"Мы видим, что каждый год растет количество участников зачета. Это подтверждает актуальность и востребованность повышения уровня финансовой грамотности среди россиян", - отметил заместитель директора направления "Молодые профессионалы" АСИ Алексей Благинин, которого также цитирует пресс-служба.

Онлайн-зачет традиционно разделен на два уровня сложности: базовый предназначен для тех, кто только начинает разбираться в финансах, продвинутый - для тех, кто уже получил опыт использования разных финансовых продуктов и услуг. В каждом уровне по 30 вопросов, при правильном ответе на 20 и более из них участник получит именной сертификат и возможность поделиться своими результатами в социальных сетях. Помимо этого, каждый участник получит анализ вопросов, по которым он дал неправильные ответы, с рекомендацией дополнительных обучающих материалов по таким темам. На прохождение испытания дается один час. Пройти индивидуальный зачет можно несколько раз - количество попыток не ограничено.

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