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Росатом планирует подписать соглашения с французскими партнерами на конференции в Париже

Генеральный директор Росатома Алексей Лихачев заявил, что сотрудничество с Францией не подвержено сиюминутным конъюнктурным колебаниям и развивается динамично

ПАРИЖ, 30 ноября. /Корр. ТАСС Арина Лебедева/. Госкорпорация "Росатом" планирует подписать ряд соглашений с французскими партнерами на полях Международной атомной выставки (WNE), открывшейся во вторник в Париже. Об этом заявил в интервью ТАСС генеральный директор Росатома Алексей Лихачев, возглавляющий российскую делегацию на встречах во французской столице.

"В рамках конференции в Париже у Росатома насыщенная программа, готовятся к подписанию ряд соглашений с нашими французскими партнерами, - сказал Лихачев. - Уверен, что эти соглашения станут очередной вехой в нашем теперь уже полувековом и неизменно успешном партнерстве".

"Наше сотрудничество с Францией не подвержено сиюминутным конъюнктурным колебаниям и развивается динамично", - подчеркнул собеседник агентства. Лихачев напомнил, что в этом году отмечается юбилей российско-французского сотрудничества в области атомной энергетики. По словам главы госкорпорации, взаимодействие стран в этой сфере "началось в 1971 году с контракта на оказание услуг по обогащению урана и развилось до плодотворной совместной работы по широкой тематике атомной энергетики с ведущими компаниями Франции".

Совпадающие интересы

Лихачев отметил, что с французской корпорацией Framatome Росатом работает в области производства ядерного топлива для реакторов западного образца, а c компанией Electricite de France (EDF) - по поставкам российского оборудования для первого контура французских АЭС. "Паровые турбины Arabelle используются во многих АЭС, сооружаемых нами за рубежом. Мы также развиваем сотрудничество с Framatome в вопросе автоматизированной системы управления технологическим процессом для АЭС "Ханхикиви", - заметил гендиректор.

Особое внимание он обратил на "важность кооперации двух стран в рамках поставок оборудования и участия в международном проекте строительства экспериментального термоядерного реактора ИТЭР на юге Франции".

По словам Лихачева, "у Франции, как и у России, колоссальный опыт в сфере развития ядерных технологий, и партнерство в этой области поэтому гораздо более эффективно, чем конкуренция".

Он отметил, что в рамках российско-французского Совета по экономическим, финансовым, промышленным и торговым вопросам уже более десятка лет успешно действует Рабочая группа по сотрудничеству в области мирного использования атомной энергии. "Для нас очень важно, что мы с французскими коллегами разделяем мнение о важности роли атомной энергетики в области борьбы с изменением климата и в достижении целей устойчивого развития", - подчеркнул собеседник агентства. По его мнению, "совместные усилия по продвижению этих идей на международной арене пойдут только на пользу в достижении конкретных результатов на пути к углеродной нейтральности".

Локомотив экономических связей

Российско-французские экономические отношения, как отметил Лихачев, носят многосторонний характер, и связи двух стран в атомной сфере - только часть из них. "Но уверен, что в партнерстве в области высоких технологий мы можем рассчитывать на роль атомной отрасли как локомотива", - сказал он. "Наши перспективные проекты подразумевают сотрудничество в использовании российского реактора БОР-60, расположенного в Димитровграде", - рассказал гендиректор госкорпорации. Это, по его словам, послужит проведению исследований французских образцов конструкционных материалов, а также научно-технической демонстрации возможности рециклирования отработавшего МОКС-топлива.

Кроме того, как пояснил Лихачев, "вместе с французской стороной планируются научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы в интересах водородной энергетики, проекты по созданию систем накопления энергии, созданию внутриреакторных компонентов с помощью аддитивных технологий, реализации проекта виртуальной АЭС и моделированию физических процессов". "Мы ориентированы на то, чтобы впоследствии можно было предлагать результаты наших разработок на рынках третьих стран", - заявил глава Росатома.

Всемирная атомная выставка (World Nuclear Exhibition) проходит в Париже с 30 ноября по 2 декабря. В проводящейся на ее полях международной конференции принимают участие представители компаний атомной отрасли из 83 стран.

Теги
РоссияФранцияЛихачев, Алексей Евгеньевич
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