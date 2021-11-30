{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Лихачев: РФ и ее партнеры делают все для завершения строительства реактора ИТЭР в срок

Как подчеркнул глава Росатома, российская сторона "с пониманием относится к тому, что не всегда удается достичь желаемого результата с первого раза"

ПАРИЖ, 30 ноября. /Корр. ТАСС Арина Лебедева/. Россия и ее партнеры делают все для того, чтобы завершить проект строительства международного термоядерного реактора ИТЭР (ITER, International Thermonuclear Experimental Reactor) на юге Франции в планируемые сроки - к 2025 году. Об этом заявил во вторник в интервью ТАСС генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев, возглавляющий российскую делегацию на Международной атомной выставке (WNE) в Париже.

Он отметил, что "создание международного экспериментального реактора ИТЭР - это колоссальный по своим задачам, объемам и числу участников проект". "Конечно, Россия, как и другие участники, прилагает все усилия, чтобы проект был реализован в установленные графиком сроки", - сказал Лихачев, отвечая на вопрос о том, будет ли проект завершен согласно графику к 2025 году.

Однако, как подчеркнул глава Росатома, российская сторона "с пониманием относится к тому, что не всегда удается достичь желаемого результата с первого раза". "Оборудование, создаваемое для ИТЭР, уникально. Многие технологии, которые используются для изготовления такого оборудования, создаются впервые", - отметил Лихачев.

"Если говорить об отдаче (от российских вложений - прим. ТАСС), то речь не идет о прямом возврате вложений, - указал он. - Создавая компоненты ИТЭР, мы получаем новые компетенции, осваиваем новые технологии". Как подчеркнул глава компании, участие в проекте позволило развивать в стране сверхпроводниковую промышленность. "Теперь из сверхпроводников мы учимся делать объекты. Например, создали катушку полоидального поля", - добавил он. В будущем, по словам Лихачева, эту промышленную технологию можно будет использовать в производстве российских томографов.

Гендиректор Росатома отметил, что "все инновации, полученные в работе над проектом ИТЭР, можно будет использовать для развития собственных термоядерных исследований".

Крупнейший проект в сфере ядерной физики

Проект ИТЭР создан на основе международного соглашения между Китаем, ЕС, Индией, Японией, Республикой Корея, Россией и США. В основу реактора положена разработанная советскими и российскими учеными установка токамак, которая считается наиболее перспективным устройством для осуществления управляемого термоядерного синтеза. Энергетическая установка сооружается на юге Франции рядом с исследовательским центром Кадараш.

По масштабам ИТЭР можно сравнить с такими проектами, как Международная космическая станция и Большой адронный коллайдер. Цель проекта - продемонстрировать, что термоядерную энергию можно использовать в промышленных масштабах.

Российской стороне поручено изготовить и поставить 25 высокотехнологичных систем будущей установки. В конце июля 2020 года начался этап сборки и монтажа оборудования реактора, строительство, согласно планам, должно завершиться к 2025 году.

Всемирная атомная выставка (World Nuclear Exhibition) проходит в Париже с 30 ноября по 2 декабря. В организованной на ее полях международной конференции принимают участие представители компаний атомной отрасли из 83 стран.

Теги
РоссияФранция
РЭА при Минэнерго предложило разработать российский биржевой индекс цен на водород
По мнению главы "Российского энергетического агентства", экспорт водорода может стать ключевым направлением диверсификации поставок энергоресурсов
Читать полностью