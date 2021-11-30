Лихачев: РФ и ее партнеры делают все для завершения строительства реактора ИТЭР в срок

ПАРИЖ, 30 ноября. /Корр. ТАСС Арина Лебедева/. Россия и ее партнеры делают все для того, чтобы завершить проект строительства международного термоядерного реактора ИТЭР (ITER, International Thermonuclear Experimental Reactor) на юге Франции в планируемые сроки - к 2025 году. Об этом заявил во вторник в интервью ТАСС генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев, возглавляющий российскую делегацию на Международной атомной выставке (WNE) в Париже.

Он отметил, что "создание международного экспериментального реактора ИТЭР - это колоссальный по своим задачам, объемам и числу участников проект". "Конечно, Россия, как и другие участники, прилагает все усилия, чтобы проект был реализован в установленные графиком сроки", - сказал Лихачев, отвечая на вопрос о том, будет ли проект завершен согласно графику к 2025 году.

Однако, как подчеркнул глава Росатома, российская сторона "с пониманием относится к тому, что не всегда удается достичь желаемого результата с первого раза". "Оборудование, создаваемое для ИТЭР, уникально. Многие технологии, которые используются для изготовления такого оборудования, создаются впервые", - отметил Лихачев.

"Если говорить об отдаче (от российских вложений - прим. ТАСС), то речь не идет о прямом возврате вложений, - указал он. - Создавая компоненты ИТЭР, мы получаем новые компетенции, осваиваем новые технологии". Как подчеркнул глава компании, участие в проекте позволило развивать в стране сверхпроводниковую промышленность. "Теперь из сверхпроводников мы учимся делать объекты. Например, создали катушку полоидального поля", - добавил он. В будущем, по словам Лихачева, эту промышленную технологию можно будет использовать в производстве российских томографов.

Гендиректор Росатома отметил, что "все инновации, полученные в работе над проектом ИТЭР, можно будет использовать для развития собственных термоядерных исследований".

Крупнейший проект в сфере ядерной физики

Проект ИТЭР создан на основе международного соглашения между Китаем, ЕС, Индией, Японией, Республикой Корея, Россией и США. В основу реактора положена разработанная советскими и российскими учеными установка токамак, которая считается наиболее перспективным устройством для осуществления управляемого термоядерного синтеза. Энергетическая установка сооружается на юге Франции рядом с исследовательским центром Кадараш.

По масштабам ИТЭР можно сравнить с такими проектами, как Международная космическая станция и Большой адронный коллайдер. Цель проекта - продемонстрировать, что термоядерную энергию можно использовать в промышленных масштабах.

Российской стороне поручено изготовить и поставить 25 высокотехнологичных систем будущей установки. В конце июля 2020 года начался этап сборки и монтажа оборудования реактора, строительство, согласно планам, должно завершиться к 2025 году.

Всемирная атомная выставка (World Nuclear Exhibition) проходит в Париже с 30 ноября по 2 декабря. В организованной на ее полях международной конференции принимают участие представители компаний атомной отрасли из 83 стран.