Силуанов: бюджетная политика должна быть умеренно жесткой в отличие от денежно-кредитной

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Бюджетная политика должна быть умеренно жесткой в отличие от денежно-кредитной политики (ДКП), что обеспечит более устойчивое положение российской экономики, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов.

"Здесь, мне кажется, формула устойчивости нашей экономики должна заключаться в том, что бюджет должен быть сбалансирован, даже умеренно жестким, но денежно-кредитная политика должна быть более мягкой, адекватной, это наиболее оптимальный для нас вариант", - сказал глава Минфина, выступая на макроэкономической сессии инвестиционного форума "Россия зовет".

По его словам, это связано с тем, что при мягкой бюджетной и денежно-кредитной политике невозможно всем секторам помогать, всем субсидировать высокие процентные ставки. "Жесткость бюджета, умеренная жесткость бюджета, сбалансированность бюджета и низкие ставки - вот то, что нужно, чтобы развивать экономику, чтобы стимулировать бизнес - не путем раздачи денег из бюджета, а путем раздачи дешевых кредитов. Это основная задача", - добавил министр.