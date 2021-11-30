ГК "Моспроект-3" займется продлением Автозаводской линии нижегородского метро

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 30 ноября. /ТАСС/. Группа компаний "Моспроект-3" займется проектированием и строительством нового участка Автозаводской линии нижегородского метрополитена от станции "Горьковская" до станции "Сенная", сообщила ТАСС во вторник гендиректор ГК Анна Меркулова.

На работы по созданию новых станций метро Нижегородская область получит средства из федерального бюджета по программе инфраструктурных кредитов. Региону на первом этапе предоставят более 8,3 млрд рублей, в том числе на строительство станции метро "Сенная".

"Продление Автозаводской линии предполагается в условиях плотной городской застройки с обилием подземных коммуникаций. Заказчиком также определена задача по минимизации воздействия на движение наземного транспорта. Детальные технологические решения наши специалисты предложат после проведения проектно-изыскательных работ", - сказала Меркулова, уточнив, что специалисты ГК "Моспроект-3" - ключевые участники программы развития московского метрополитена и обладают всеми необходимыми навыками по созданию современных скоростных транспортных систем. Так, с непосредственным участием инженеров холдинга в столице проложено свыше 80 км линий метрополитена и возведена 31 станция метро.

Работы оцениваются в 35,5 млрд рублей. Подрядчику предстоит проработать два варианта прохождения будущей трассы метро: с промежуточными станциями "Оперный театр" и "Площадь Свободы".

ГК "Моспроект-3" стала первой подрядной организацией, которая определена для реализации проекта из "инфраструктурного меню".

Нижегородский метрополитен состоит из двух линий. На Автозаводской располагается 11 станций метро. Поезда этой ветки следуют до станции "Горьковская" - единственной станции, располагающейся в нагорной части города. Сормовско-Мещерская линия состоит из пяти станций, все они находятся в заречной части Нижнего Новгорода.