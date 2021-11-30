Россия может досрочно остановить льготный импорт свинины в 2022 году

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Минсельхоз допускает возможность досрочной отмены льготного импорта свинины в случае восстановления объемов производства и стабилизации цен на эту продукцию. Об этом заявил директор департамента регулирования рынков АПК министерства Максим Титов на заседании комитета по агропродовольственной политике Совета Федерации.

"В случае более оперативного восстановления объемов производства мяса свинины, а также стабилизации цен на данную продукцию на внутреннем рынке, решение о льготном импорте может быть досрочно прекращено по инициативе Российской Федерации", - сказал Титов.

Он отметил, что предпосылки для этого есть: в октябре наметилось восстановление объемов производства мяса свинины, отмечается сезонное снижение цен на продукцию, которые пока, тем не менее, на 20% выше показателя прошлого года.

Ранее министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства сообщил, что Минсельхоз предложил установить тарифную льготу на ввоз в РФ в 2022 году замороженной свинины в размере до 100 тыс. тонн, замороженной говядины - до 200 тыс. тонн, для поддержки перерабатывающей промышленности и стабилизации цен на мясную группу.