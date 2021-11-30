Мишустин назвал приоритетной задачей довести товарооборот РФ и КНР до $200 млрд

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин считает приоритетной задачей в ближайшие три года довести двусторонний товарооборот РФ и КНР до $200 млрд.

"Мы уже вышли на хорошие результаты [практического взаимодействия]. Прежде всего - по взаимной торговле. В январе - октябре текущего года объем товарооборота увеличился на 31% и составил почти $110 млрд", - напомнил Мишустин во вторник на встрече по видеосвязи с премьером Госсовета КНР Ли Кэцяном.

"По итогам 12 месяцев рассчитываем выйти на новые рекордные показатели. Главное - в ближайшие три года довести двустороннюю торговлю до $200 млрд, как поручили главы наших государств", - подчеркнул глава российского кабмина. Мишустин также назвал особой ценностью российско-китайских отношений то, что они охватывают все области и направления взаимодействия.

Отдельно глава кабмина РФ отметил и сотрудничество в сфере энергетики, которое, по его словам, "приобрело комплексный и действительно стратегический характер". Стабильно работает газопровод "Сила Сибири", по графику идут поставки российского сжиженного природного газа в рамках совместного проекта "Ямал СПГ" - по Северному морскому пути непосредственно китайским потребителям, продолжил Мишустин.

Кроме того, заметил российский премьер-министр, новые успехи достигнуты в сфере мирного атома. Так, при участии специалистов из РФ в Китае началось сооружение четырех новых энергоблоков для атомных электростанций российского дизайна, у Росатома есть предложения по развитию сотрудничества. "Это особенно важно в контексте глобальной климатической повестки, поскольку зеленая и безопасная атомная энергетика предусматривает нулевые выбросы парниковых газов в атмосферу", - резюмировал Мишустин.