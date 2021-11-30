{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Мишустин назвал приоритетной задачей довести товарооборот РФ и КНР до $200 млрд

В январе - октябре текущего года объем товарооборота увеличился на 31% и составил почти $110 млрд

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин считает приоритетной задачей в ближайшие три года довести двусторонний товарооборот РФ и КНР до $200 млрд.

"Мы уже вышли на хорошие результаты [практического взаимодействия]. Прежде всего - по взаимной торговле. В январе - октябре текущего года объем товарооборота увеличился на 31% и составил почти $110 млрд", - напомнил Мишустин во вторник на встрече по видеосвязи с премьером Госсовета КНР Ли Кэцяном.

"По итогам 12 месяцев рассчитываем выйти на новые рекордные показатели. Главное - в ближайшие три года довести двустороннюю торговлю до $200 млрд, как поручили главы наших государств", - подчеркнул глава российского кабмина. Мишустин также назвал особой ценностью российско-китайских отношений то, что они охватывают все области и направления взаимодействия.

Отдельно глава кабмина РФ отметил и сотрудничество в сфере энергетики, которое, по его словам, "приобрело комплексный и действительно стратегический характер". Стабильно работает газопровод "Сила Сибири", по графику идут поставки российского сжиженного природного газа в рамках совместного проекта "Ямал СПГ" - по Северному морскому пути непосредственно китайским потребителям, продолжил Мишустин.

Кроме того, заметил российский премьер-министр, новые успехи достигнуты в сфере мирного атома. Так, при участии специалистов из РФ в Китае началось сооружение четырех новых энергоблоков для атомных электростанций российского дизайна, у Росатома есть предложения по развитию сотрудничества. "Это особенно важно в контексте глобальной климатической повестки, поскольку зеленая и безопасная атомная энергетика предусматривает нулевые выбросы парниковых газов в атмосферу", - резюмировал Мишустин.

Теги
Мишустин, Михаил ВладимировичРоссияКитай
РЭА при Минэнерго предложило разработать российский биржевой индекс цен на водород
По мнению главы "Российского энергетического агентства", экспорт водорода может стать ключевым направлением диверсификации поставок энергоресурсов
Читать полностью