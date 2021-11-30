Комитет СФ поддержал повышение МРОТ и прожиточного минимума с 2022 года

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Профильный комитет Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам на заседании во вторник рекомендовал палате одобрить закон о федеральном бюджете на 2022 год и плановый период 2023-2024 года Документ предусматривает в том числе повышение прожиточного минимума и минимального размера оплаты труда с 2022 года.

Прожиточный минимум и МРОТ вырастут выше прогнозируемой инфляции. Как пояснил ранее журналистам полномочный представитель президента РФ в Госдуме Гарри Минх, это составит "порядка 8,6% по одному направлению и более 8% - где-то 8,13% - по другому направлению". Согласно этим расчетам, МРОТ должен увеличиться до 13 тыс. 890 рублей, а прожиточный минимум на душу населения - до 12 тыс. 654 рублей. Для трудоспособного населения прожиточный минимум составит 13 тыс. 793 рублей, для пенсионеров - 10 тыс. 882 рублей, для детей - 12 тыс. 274 рублей.

Как пояснил на заседании комитета СФ глава Пенсионного фонда Андрей Кигим, фактическая инфляция также будет учитываться при определении размера маткапитала. "Были приняты поправки по размеру МРОТ и по прожиточному минимуму. Эти поправки будут учтены. Поскольку Пенсионный фонд выполняет целый ряд агентских функций, то все, что делается за счет федерального бюджета, Минфином финансируется в полном объеме, поэтому проблемы при учете фактической инфляции по материнскому капиталу или проблемы с различными трансфертами с учетом изменения законодательства за счет федерального бюджета мы не видим. И Минфин это подтверждает", - подчеркнул Кигим.

Бюджет сформирован исходя из прогноза роста ВВП России в 2022 году по сравнению с ожидаемым уровнем текущего года на 3% - до 133,328 трлн рублей, роста общего объема инвестиций на 5,9% - до 24,407 трлн рублей, уровня инфляции в размере 4% по сравнению с ожидаемой в 2021 году 5,8% (в базовом варианте прогноза, представленного Минэкономразвития). Доходы бюджета РФ в 2022 году составят 25,021 трлн рублей, в 2023 году - 25,540 трлн рублей, в 2024 году - 25,831 трлн рублей. Расходы запланированы в 2022 году на уровне 23,694 трлн рублей, в 2023 году - 25,241 трлн рублей, в 2024 году - 26,354 трлн рублей. В следующие два года бюджет будет профицитным.