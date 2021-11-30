РФ рассчитывает, что заводы КНР будут выпускать свыше 150 млн доз российских вакцин

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Россия заключила договоры с шестью китайскими производителями о выпуске в КНР российских вакцин от коронавируса. Планируется, что китайские заводы будут выпускать более 150 млн доз вакцины в год, сообщило Минэкономразвития РФ по итогам заседания межправительственной комиссии России и Китая по инвестиционному сотрудничеству.

"Наша комиссия стала площадкой для обсуждения вопросов кооперации между Россией и Китаем в борьбе с коронавирусом, в том числе важнейших проектов Российского фонда прямых инвестиций по организации производства и коммерциализации российских вакцин "Спутник V" и "Спутник Лайт", - приводятся в сообщении слова первого вице-премьера РФ Андрея Белоусова.

Пресс-служба МЭР уточнила, что на нескольких площадках уже были произведены и одобрены системой контроля качества Центра им. Н. Ф. Гамалеи тестовые серии вакцины, что уже позволяет масштабировать производство.