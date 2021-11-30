Цена газа в Европе достигла €100 за МВт⋅ч впервые с 17 ноября

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Цена газа в Европе в ходе торгов во вторник впервые с 17 ноября поднялась до отметки в €100 за МВт⋅ч (около $1174 за 1 тыс. куб. м), свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Цена январского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах выросла до почти $1174 за 1 тыс. куб. м, или €100 за МВт⋅ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт⋅ч).

Общий рост стоимости газа в Европе по сравнению с ценой закрытия накануне составляет около 7%.