Лихачев: атомная отрасль может стать основой перехода к низкоуглеродной энергетике

ПАРИЖ, 30 ноября. /Корр. ТАСС Арина Лебедева/. Атомная энергетика может сыграть существенную роль в усилиях по достижению углеродной нейтральности. Об этом заявил во вторник в интервью корреспонденту ТАСС генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев, возглавляющий российскую делегацию на Международной атомной выставке (WNE) в Париже.

"Президент РФ Владимир Путин сделал важное заявление о планах страны по достижению углеродной нейтральности к 2060 году. Атомная энергетика может сыграть существенную роль в этих усилиях", - сказал Лихачев. Как напомнил собеседник агентства, по поручению главы государства к 2045 году долю мирного атома в энергобалансе необходимо довести до 25%. "В численном выражении это означает ввод примерно 25 гигаватт новых атомных мощностей", - пояснил глава корпорации.

"Атомная энергетика может стать основой перехода к низкоуглеродной энергетике", - считает он. "Атомные станции в процессе эксплуатации не производят выбросов CO2. Если говорить о выбросах парниковых газов на весь жизненный цикл (от начала строительства до окончания вывода объекта энергетики из эксплуатации), то они являются самыми низкими среди всех видов чистой энергетики", - указал Лихачев. Об этом, по его словам, свидетельствует исследование Европейской экономической комиссии ООН (UNECE) на основе данных за 2019-2020 годы.

Как подчеркнул генеральный директор Росатома, "выбросы парниковых газов на всем жизненном цикле в атомной энергетике в среднем составляют 5,5 г CO2-эквивалента на киловатт-час". В гидроэнергетике и ветроэнергетике нижняя граница этого показателя заметно выше.

Базовый источник энергии

Помимо низкоуглеродности атомная энергетика, по словам Лихачева, "демонстрирует очень хорошие показатели по доступности и бесперебойности в сравнении с другими видами чистой генерации". "В отличие от возобновляемых источников энергии работа атомных станций не зависит от погодных условий, ее выработку можно прогнозировать достаточно точно, а потому она может служить базовым источником энергии", - заявил собеседник агентства.

Атомная энергетика, как подчеркнул гендиректор корпорации, эффективна в использовании ресурсов. "Металлоемкость на 1 киловатт вырабатываемой электроэнергии при сооружении объектов АЭС в 13 раз ниже, чем у ветропарков", - заметил он. Для строительства атомной электростанции мощностью 1 гигаватт потребуется территория в 34 раза меньше, чем та площадь, которая необходима для ветроэлектростанции аналогичной мощности, пояснил Лихачев.

По его словам, уже работающие АЭС в мире позволяют предотвратить выбросы CO2 в объеме, сравнимом с поглощающей способностью всех лесов планеты. "В России атомная энергетика уже является самым крупным источником чистой энергии", - отметил Лихачев. "По итогам прошлого года доля АЭС в энергокорзине достигла 20,3%, в то время как доля гидроэнергетики составила 19,8%, а доля ветроэнергетики - около 1%", - сообщил он. Лихачев отметил, что атомные станции России помогают предотвратить ежегодные выбросы CO2 в размере 7% от всего общего национального объема.

Всемирная атомная выставка проходит в Париже с 30 ноября по 2 декабря. В организованной на ее полях международной конференции принимают участие представители компаний атомной отрасли из 83 стран.