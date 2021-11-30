{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Лихачев: атомная отрасль может стать основой перехода к низкоуглеродной энергетике

Глава Росатома отметил, что атомные станции в процессе эксплуатации не производят выбросов CO2

ПАРИЖ, 30 ноября. /Корр. ТАСС Арина Лебедева/. Атомная энергетика может сыграть существенную роль в усилиях по достижению углеродной нейтральности. Об этом заявил во вторник в интервью корреспонденту ТАСС генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев, возглавляющий российскую делегацию на Международной атомной выставке (WNE) в Париже.

"Президент РФ Владимир Путин сделал важное заявление о планах страны по достижению углеродной нейтральности к 2060 году. Атомная энергетика может сыграть существенную роль в этих усилиях", - сказал Лихачев. Как напомнил собеседник агентства, по поручению главы государства к 2045 году долю мирного атома в энергобалансе необходимо довести до 25%. "В численном выражении это означает ввод примерно 25 гигаватт новых атомных мощностей", - пояснил глава корпорации.

"Атомная энергетика может стать основой перехода к низкоуглеродной энергетике", - считает он. "Атомные станции в процессе эксплуатации не производят выбросов CO2. Если говорить о выбросах парниковых газов на весь жизненный цикл (от начала строительства до окончания вывода объекта энергетики из эксплуатации), то они являются самыми низкими среди всех видов чистой энергетики", - указал Лихачев. Об этом, по его словам, свидетельствует исследование Европейской экономической комиссии ООН (UNECE) на основе данных за 2019-2020 годы.

Как подчеркнул генеральный директор Росатома, "выбросы парниковых газов на всем жизненном цикле в атомной энергетике в среднем составляют 5,5 г CO2-эквивалента на киловатт-час". В гидроэнергетике и ветроэнергетике нижняя граница этого показателя заметно выше.

Базовый источник энергии

Помимо низкоуглеродности атомная энергетика, по словам Лихачева, "демонстрирует очень хорошие показатели по доступности и бесперебойности в сравнении с другими видами чистой генерации". "В отличие от возобновляемых источников энергии работа атомных станций не зависит от погодных условий, ее выработку можно прогнозировать достаточно точно, а потому она может служить базовым источником энергии", - заявил собеседник агентства.

Атомная энергетика, как подчеркнул гендиректор корпорации, эффективна в использовании ресурсов. "Металлоемкость на 1 киловатт вырабатываемой электроэнергии при сооружении объектов АЭС в 13 раз ниже, чем у ветропарков", - заметил он. Для строительства атомной электростанции мощностью 1 гигаватт потребуется территория в 34 раза меньше, чем та площадь, которая необходима для ветроэлектростанции аналогичной мощности, пояснил Лихачев.

По его словам, уже работающие АЭС в мире позволяют предотвратить выбросы CO2 в объеме, сравнимом с поглощающей способностью всех лесов планеты. "В России атомная энергетика уже является самым крупным источником чистой энергии", - отметил Лихачев. "По итогам прошлого года доля АЭС в энергокорзине достигла 20,3%, в то время как доля гидроэнергетики составила 19,8%, а доля ветроэнергетики - около 1%", - сообщил он. Лихачев отметил, что атомные станции России помогают предотвратить ежегодные выбросы CO2 в размере 7% от всего общего национального объема.

Всемирная атомная выставка проходит в Париже с 30 ноября по 2 декабря. В организованной на ее полях международной конференции принимают участие представители компаний атомной отрасли из 83 стран.

Теги
РоссияФранцияЛихачев, Алексей Евгеньевич
РЭА при Минэнерго предложило разработать российский биржевой индекс цен на водород
По мнению главы "Российского энергетического агентства", экспорт водорода может стать ключевым направлением диверсификации поставок энергоресурсов
Читать полностью