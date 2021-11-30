Песков: обсуждение с Киевом транзита газа возможно лишь при наличии конечных покупателей

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Обсуждение с Киевом темы продолжения транзита российского газа через Украину после 2024 года возможно только после того, как у "Газпрома" найдутся конечные покупатели в Европе на это топливо. Об этом заявил журналистам во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос об отсутствии переговоров с Киевом по транзиту газа.

"Что касается транзитных дел, то, конечно, нужно адресовать вопрос "Газпрому". Хочу лишь напомнить заявление президента [РФ Владимира] Путина о том, что для того, чтобы что-то транзитировать, нужно это продать, нужно иметь конечных покупателей в Европе, для кого будет осуществляться этот транзит в итоге", - сказал представитель Кремля.

"Вот пока "Газпром" не определится по этой линии, то, соответственно, обсуждение темы транзита стоит во вторую очередь. Сначала нужно газ продать. Это неоднократно разъяснял президент", - отметил Песков.

В декабре 2019 года Москва и Киев договорились о продлении транзита российского газа через украинскую территорию на период с 2020 года по 2024 год с возможностью пролонгации соглашения еще на 10 лет. В рамках пятилетнего контракта Украина получит более 7 млрд долларов. Киев опасается, что Москва может не продлить контракт на транзит после запуска "Северного потока - 2". Российский "Газпром" неоднократно подтверждал свою готовность продолжить транзит газа через территорию Украины после 2024 года при условии, что это будет экономически выгодно, а также при нормальном рабочем состоянии газотранспортной системы Украины.