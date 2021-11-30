Рейтинг экологической открытости нефтегазовой отрасли РФ возглавили четыре компании

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Четыре российские компании возглавили в этом году рейтинг открытости экологической информации нефтегазовой отрасли, при этом предприятия четко разделилась на "прозрачных" и "непрозрачных". Об этом говорится в исследовании открытости компаний России, Казахстана и Азербайджана, который представлен во вторник в пресс-центре ТАСС.

"В 2021 году борьба за первые позиции в рейтинге обострилась сильнее, чем в предыдущие годы, а разрыв между компаниями-лидерами оказался нулевым: первое и второе места разделили "Зарубежнефть" и "Татнефть", которые набрали одинаковое количество баллов, третье и четвертое места заняли "Сахалин энерджи" и "Сургутнефтегаз", которые также показали идентичный высокий результат", - говорится в исследовании Всемирного фонда дикой природы (WWF), Creon Group и АКРА.

В российском рейтинге рекорд по росту установила "Татнефть", поднявшаяся на пять позиций с шестого на первое-второе места. На две позиции вверх сдвинулись "Салым петролеум девелопмент" (пятое место) и "Газпром" (шестое место). Всего в исследовании представлены 22 российские нефтегазовые компании, а также 14 предприятий из Казахстана и два из Азербайджана. Первую тройку рейтинга казахстанских нефтегазовых компаний возглавили "Казмунайгаз", "Карачаганак" и "Норт Каспиан". В рейтинге азербайджанских компаний представлены две компании - BP и Socar.

"Антирекорды установили "Эксон НЛ", опустившаяся на девять позиций с пятого на 14-е место, и "Лукойл", выбывший из тройки лидеров и занявший восьмое место. "Эксон НЛ" не раскрыла вовремя данные, а "Лукойл" не опубликовал необходимые данные для расчета двух показателей, связанных с утилизацией и обезвреживанием отходов. Вследствие этого у компании просели количественные показатели. Также организаторы рейтинга ввели штрафные санкции по двум критериям раздела "Раскрытие информации" в связи резонансной аварией нефтепровода у реки Колвы у ООО "Лукойл-Коми", - уточняется в исследовании.

Кроме того, как отмечают авторы исследования, анализ итоговых баллов компаний России и Казахстана за восемь лет выявил два устойчивых кластера - "прозрачный" и "непрозрачный". В "прозрачном" кластере в верхней половине рейтинга активные компании конкурируют за первые места в итоговом зачете, в то время как в "непрозрачном" кластере в нижней части рейтинга находятся более пассивные компании, которые пока не раскрывают экологически значимую информацию в должном объеме. При этом передвижение компаний из "непрозрачного" в "прозрачный" кластер практически не происходит.

"Государственные контролирующие органы в области охраны природы, ответственные инвесторы и страховые компании, а также экологические организации должны обратить особое внимание на повышенные экологические риски "непрозрачного" кластера. <…> Мы впервые так глубоко проанализировали тренды за все годы существования нашего рейтинга по всем критериям и планируем адаптировать методику рейтинга к возросшим экологическим требованиям в следующем году", - сообщил руководитель программы WWF России по экологической ответственности бизнеса Алексей Книжников.

О рейтинге

Проект "Здравый смысл" с независимым рейтингом открытости экологической информации нефтегазовых компаний был инициирован Creon Group и WWF России в 2014 году. Партнером рейтинга выступает рейтинговое агентство АКРА РМ. Долгосрочные задачи проекта - развивать экологическую прозрачность в нефтегазовой отрасли на евразийском пространстве и содействовать ей в процессе перехода к модели устойчивого развития с учетом факторов ESG (Environment Social Governance). Рейтинг исследует экологическую прозрачность нефтегазовых компаний с объемом добычи нефти и газового конденсата свыше 2 млн тонн в год и транспортировкой свыше 30 млн т. В 2017 году география рейтинга была расширена нефтегазовыми компаниями Казахстана, а в 2019 году - компаниями из Азербайджана. Проект проводится при поддержке Евросоюза.