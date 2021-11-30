Сosmos Hotel Group планирует построить гостиничный комплекс в бухте Безымянной в Бурятии

УЛАН-УДЭ, 30 ноября. /ТАСС/. "Космос Отель Групп" (Cosmos Hotel Group) планирует зайти с инвестпроектом по строительству отеля на участке "Бухта Безымянная" в Особой экономической зоне (ОЭЗ) "Байкальская гавань" в Бурятии. Об этом сообщил ТАСС во вторник министр туризма республики Алдар Доржиев.

"На участок "Бухта Безымянная" планирует зайти "Космос Отель Групп" со строительством большого гостиничного комплекса, в котором будет предусматриваться возможность оказания медицинских услуг", - сказал министр.

Он отметил, что потенциальным инвесторам в Бурятии рекомендуется включать в проекты такой пункт, как оказание услуг по методикам восточной традиционной медицины. Центр восточной медицины, базирующийся в Улан-Удэ, единственная в России государственная медицинская организация, которая оказывает услуги, основанные на интеграции знаний современной и традиционной медицины, и имеет стационар. Пациентам предлагаются рефлексотерапия (иглоукалывание), мануальная терапия, фито- и гирудотерапия (лечение с помощью трав и пиявок), массаж, еще одна медицинская составляющая - климатотерапия: минеральные ванны, ванны с отварами из лекарственных трав, гидромассажные ванны и грязелечение.

Министр туризма Бурятии отметил, что большое количество потенциальных инвесторов стало обращаться с конкретными предложениями после состоявшегося в сентябре 2021 году в Москве Road show "Байкал" - мероприятие, организованное совместно со Сбером и Ростуризмом, было посвящено развитию объектов туризма в Байкальском макрорегионе. "После проведения Road show к нам стали обращаться инвесторы. Практически каждую неделю мы проводим встречи, показываем участки. Компании прицениваются, присматриваются, в ближайшее время, думаю, получим несколько инвесторов, которые будут развивать и другие участки ОЭЗ", - отметил Доржиев.

Он также напомнил, что в октябре 2021 года в "Байкальской гавани", на участке "Турка", был заложен символичный первый камень по проекту строительства круглогодичного отеля уровня четыре звезды. Гостиничный комплекс на 153 номера, с ресторанами и оздоровительным комплексом построит компания "Green Flow Baikal", известная своим бизнесом на курорте Роза Хутор, в Сочи. Завершить строительство, а также открыть объект планируется в третьем квартале 2023 года, будет создано 150 новых рабочих мест, общая площадь комплекса составит 18 тыс. кв. метров, стоимость проекта - 1,6 млрд рублей. В основе услуг создаваемого отеля заложена концепция благополучия ("Well being").

ОЭЗ туристско-рекреационного типа "Байкальская гавань" создана постановлением правительства РФ в 2007 году в Прибайкальском районе Бурятии, в 2010 году введена первая очередь инфраструктуры. Турзона расположена в 110 км от Улан-Удэ, она занимает более 3,5 тыс. га на левом побережье Байкала, включает пять участков: "Турка", "Пески", "Гора Бычья", "Бухта Безымянная" и "Горячинск". В 2017 году Минэкономразвития РФ передало управление ОЭЗ республике.