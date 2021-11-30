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Инвестиционный форум "Россия зовет!"
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Набиуллина заявила об отсутствии необходимости приостановки покупки валюты

По словам главы ЦБ, динамика курса рубля и его волатильность - это только один из факторов, который рассматривается при оценке рисков финансовой стабильности

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Банк России не видит необходимости приостанавливать покупки валюты в нынешних экономических условиях, сообщила журналистам глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина в кулуарах форума "Россия зовет!", организованного "ВТБ Капитал".

"Динамика курса рубля и его волатильность - это только один из факторов, который мы рассматриваем, когда оцениваем риски финансовой стабильности. Сейчас нет никакой необходимости прекращать или приостанавливать такие покупки", - сказала она, отвечая на соответствующий вопрос.

Теги
РоссияИнвестиционный форум "Россия зовет!"Набиуллина, Эльвира Сахипзадовна
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