Набиуллина заявила об отсутствии необходимости приостановки покупки валюты

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Банк России не видит необходимости приостанавливать покупки валюты в нынешних экономических условиях, сообщила журналистам глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина в кулуарах форума "Россия зовет!", организованного "ВТБ Капитал".

"Динамика курса рубля и его волатильность - это только один из факторов, который мы рассматриваем, когда оцениваем риски финансовой стабильности. Сейчас нет никакой необходимости прекращать или приостанавливать такие покупки", - сказала она, отвечая на соответствующий вопрос.