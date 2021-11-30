ЦБ не видит рисков для финансовой стабильности в ситуации с "Роснано"

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Банк России не видит рисков для финансовой стабильности на фоне ситуации с "Роснано". Об этом журналистам сообщила глава регулятора Эльвира Набиуллина в кулуарах инвестиционного форума "ВТБ капитала" "Россия зовет!".

"Рейтинговые отрасли и рейтинговые оценки учитывают факт государственной поддержки. И, еще раз, Минфин заявил о том, что обязательства по госгарантиям будут исполнены. Мы как раз из этого исходим. Безусловно, госкомпании, институты развития - их статус немного отличается с точки зрения господдержки. Есть институты развития, где практически автоматическая бюджетная поддержка предусматривается. Эти институты развития под контролем. Мы специально с правительством согласовывали набор нормативов специфических для институтов развития, которые характеризуют, по сути, показатели финансовой устойчивости. Они мониторятся в рамках межведомственных рабочих групп. Поэтому здесь я думаю, что опасаться не стоит", - сказала Набиуллина.

При этом она уточнила, что ЦБ не участвует в переговорах кредиторов и "Роснано".

В свою очередь, глава Минфина РФ Антон Силуанов в кулуарах форума сообщил журналистам, что работа компании ведется под контролем правительства и в настоящее время "Роснано" ведет переговоры с кредиторами. Говоря об обязательствах компании, которые не были обеспечены госгарантиями, министр выразил уверенность, что будет достигнут компромисс, который устроит все стороны.

О ситуации с "Роснано"

19 ноября Московская биржа приостановила торги девятью выпусками облигаций "Роснано". Позже площадка объяснила, что это было сделано по предписанию Банка России.

Вскоре после приостановки торгов "Роснано" сообщило, что встретилось со своими кредиторами и крупными держателями облигаций компании, обсуждались возможные сценарии реструктуризации задолженности. Было заявлено, что накопленный непропорциональный долг и текущая финансовая модель требуют корректировок, при этом "Роснано" надеется избежать наиболее негативных сценариев.

Банк России объяснил в понедельник, что приостанавливал торги облигациями "Роснано" на Московской бирже, получив информацию об обсуждении с узким кругом кредиторов сценариев реструктуризации долга компании, чтобы не создавать условий для инсайдерской торговли.