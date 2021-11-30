Набиуллина ответила Дерипаске на предложение снизить ставки по кредитам для бизнеса

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина впервые прокомментировала предложение бизнесмена и основателя "Русала" Олега Дерипаски смягчить денежно-кредитную политику по кредитам для бизнеса. Дискуссия состоялась в рамках пленарной сессии инвестиционного форума "ВТБ Капитал" "Россия зовет!" во вторник.

"Я все время слышу, [что дорожает] морковка, яйца, картошка. Ну давайте дадим предложение, денежные средства по доступным ставкам. Вас же завалят этим [продукцией отечественного производства]", - сказал Дерипаска, обращаясь к главе ЦБ Эльвире Набиуллиной и министру финансов Антону Силуанову. Он предложил провести эксперимент. "Давайте дадим более мягкие условия регионам Сибири и Дальнего Востока. У нас там [в Азии] 40% мирового спроса, а мы там ничего предложить не можем, и денег нет", - рассуждал он. При этом Дерипаска уверен, что более дешевые деньги для бизнеса "никакого влияния на инфляцию не окажут".

Олег Дерипаска, находящийся под санкциями США с 2018 года, регулярно критикует деятельность российского ЦБ как в своем Telegram-канале, так и в публичных выступлениях, называя деятельность регулятора по отношению к ставке рефинансирования неэффективной. Однако подискутировать очно с главой Центробанка Дерипаске ранее не удавалось.

"Безусловно, политика должна быть направлена и на рост предложения, здесь спора нет. Просто инструментарий ДКП - это то, что влияет все-таки на спрос", - сказала глава ЦБ, отвечая на просьбу Дерипаски.

По ее словам, на ставки по длинным кредитам, которые в основном и требуются для расширения производства, влияет не столько политика ЦБ, "сколько ожидания банков, финансовых рынков на перспективу пяти - десяти лет". "Банки в ставку по длинным кредитам закладывают премию по инфляции. И, если они видят, что ЦБ не борется с инфляцией, и она будет высокой в будущем, то длинные ставки растут. Мы это проходили с вами в 2000-х годах, когда ставка рефинансирования была достаточно низкая, а ставки по долгосрочным [займам] были гораздо выше, чем сейчас", - объяснила она.

В заключение Набиуллина добавила, что кредит является, безусловно, важным источником финансирования, но основным выступает все же акционерный капитал. "Но если бизнес не вкладывает заработанное в производство, может, тогда проблема в других вещах, а не только в процентной ставке", - парировала она.

Глав ЦБ также предупредила, что если "мы хотим больше субсидирования через бюджет", то тогда это приведет к более жесткой денежно-кредитной политике. "Если мы хотим смягчения денежных условий практически для всех, то тогда меньше пространства для вот такой структурной политики бюджета. Но это некоторый выбор. Денежно-кредитная и бюджетная политика, безусловно, связаны, и здесь нужно на эти вещи аккуратно смотреть", - заключила она.

О форуме

Инвестиционный форум "Россия зовет!", организованный "ВТБ Капитал", проводится с 2009 года. Традиционно в нем принимают участие представители органов власти РФ, крупнейших международных корпораций и ведущих российских компаний. Повестка форума охватывает наиболее актуальные вопросы глобальной экономики, финансов и деловых отраслей.