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Инвестиционный форум "Россия зовет!"

Набиуллина ответила Дерипаске на предложение снизить ставки по кредитам для бизнеса

По ее словам, на ставки по длинным кредитам влияет не столько политика ЦБ, "сколько ожидания банков, финансовых рынков на перспективу пяти - десяти лет"
Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина Дмитрий Феоктистов/ТАСС
Описание
Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина
© Дмитрий Феоктистов/ТАСС

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина впервые прокомментировала предложение бизнесмена и основателя "Русала" Олега Дерипаски смягчить денежно-кредитную политику по кредитам для бизнеса. Дискуссия состоялась в рамках пленарной сессии инвестиционного форума "ВТБ Капитал" "Россия зовет!" во вторник.

"Я все время слышу, [что дорожает] морковка, яйца, картошка. Ну давайте дадим предложение, денежные средства по доступным ставкам. Вас же завалят этим [продукцией отечественного производства]", - сказал Дерипаска, обращаясь к главе ЦБ Эльвире Набиуллиной и министру финансов Антону Силуанову. Он предложил провести эксперимент. "Давайте дадим более мягкие условия регионам Сибири и Дальнего Востока. У нас там [в Азии] 40% мирового спроса, а мы там ничего предложить не можем, и денег нет", - рассуждал он. При этом Дерипаска уверен, что более дешевые деньги для бизнеса "никакого влияния на инфляцию не окажут".

Олег Дерипаска, находящийся под санкциями США с 2018 года, регулярно критикует деятельность российского ЦБ как в своем Telegram-канале, так и в публичных выступлениях, называя деятельность регулятора по отношению к ставке рефинансирования неэффективной. Однако подискутировать очно с главой Центробанка Дерипаске ранее не удавалось.

"Безусловно, политика должна быть направлена и на рост предложения, здесь спора нет. Просто инструментарий ДКП - это то, что влияет все-таки на спрос", - сказала глава ЦБ, отвечая на просьбу Дерипаски.

По ее словам, на ставки по длинным кредитам, которые в основном и требуются для расширения производства, влияет не столько политика ЦБ, "сколько ожидания банков, финансовых рынков на перспективу пяти - десяти лет". "Банки в ставку по длинным кредитам закладывают премию по инфляции. И, если они видят, что ЦБ не борется с инфляцией, и она будет высокой в будущем, то длинные ставки растут. Мы это проходили с вами в 2000-х годах, когда ставка рефинансирования была достаточно низкая, а ставки по долгосрочным [займам] были гораздо выше, чем сейчас", - объяснила она.

В заключение Набиуллина добавила, что кредит является, безусловно, важным источником финансирования, но основным выступает все же акционерный капитал. "Но если бизнес не вкладывает заработанное в производство, может, тогда проблема в других вещах, а не только в процентной ставке", - парировала она.

Глав ЦБ также предупредила, что если "мы хотим больше субсидирования через бюджет", то тогда это приведет к более жесткой денежно-кредитной политике. "Если мы хотим смягчения денежных условий практически для всех, то тогда меньше пространства для вот такой структурной политики бюджета. Но это некоторый выбор. Денежно-кредитная и бюджетная политика, безусловно, связаны, и здесь нужно на эти вещи аккуратно смотреть", - заключила она.

О форуме

Инвестиционный форум "Россия зовет!", организованный "ВТБ Капитал", проводится с 2009 года. Традиционно в нем принимают участие представители органов власти РФ, крупнейших международных корпораций и ведущих российских компаний. Повестка форума охватывает наиболее актуальные вопросы глобальной экономики, финансов и деловых отраслей.

Теги
РоссияИнвестиционный форум "Россия зовет!"Набиуллина, Эльвира СахипзадовнаДерипаска, Олег Владимирович
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