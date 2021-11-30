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Набиуллина считает маловероятным сохранение на заседании в декабре уровня ключевой ставки

В октябре совет директоров ЦБ шестой раз подряд повысил ключевую ставку - с 6,75% до 7,5% годовых
© Гавриил Григоров/ТАСС

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Вариант сохранения уровня ключевой ставки на декабрьском заседании совета директоров ЦБ РФ маловероятен, сообщила журналистам глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина в кулуарах форума "Россия зовет!", организованного "ВТБ Капитал".

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"Это, наверно, самый маловероятный сценарий", - сказал она, отвечая на соответствующий вопрос.

В октябре совет директоров ЦБ РФ шестой раз подряд повысил ключевую ставку - с 6,75% до 7,5% годовых и дал сигнал о ее вероятном повышении на следующих заседаниях. Набиуллина также не исключала, что в декабре текущего года ключевая ставка может быть повышена на 1% пункт. Следующее заседание совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 17 декабря 2021 года.

Теги
РоссияИнвестиционный форум "Россия зовет!"Набиуллина, Эльвира СахипзадовнаДинамика ключевой ставки Центробанка
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