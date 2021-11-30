Набиуллина считает маловероятным сохранение на заседании в декабре уровня ключевой ставки

Главная цифра в экономике. Что нужно знать о ключевой ставке Центробанка

"Это, наверно, самый маловероятный сценарий", - сказал она, отвечая на соответствующий вопрос.

В октябре совет директоров ЦБ РФ шестой раз подряд повысил ключевую ставку - с 6,75% до 7,5% годовых и дал сигнал о ее вероятном повышении на следующих заседаниях. Набиуллина также не исключала, что в декабре текущего года ключевая ставка может быть повышена на 1% пункт. Следующее заседание совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 17 декабря 2021 года.