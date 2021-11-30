Завершился основной этап испытаний универсального атомного ледокола "Сибирь"

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Атомный ледокол "Сибирь" (строится по заказу госкорпорации "Росатом") успешно прошел основной этап ходовых испытаний. Об этом во вторник сообщила пресс-служба Объединенной судостроительной корпорации (ОСК).

"30 ноября первый серийный атомный ледокол проекта 22220 "Сибирь" вернулся на Балтийский завод (входит в состав ОСК) после завершения основного этапа программы заводских ходовых испытаний", - говорится в сообщении. На протяжении двух недель, которые ледокол "Сибирь" провел в акватории Финского залива, заводская сдаточная команда совместно с экипажем ледокола проверяла работу механизмов и оборудования судна, проводила испытания паротурбинной установки, систем электродвижения, работы валопроводов и палубных механизмов (якорное и рулевое устройства). В реальных морских условиях были протестированы скоростные и маневренные характеристики ледокола, проверена работа общесудовых систем, систем автоматики, связи и навигации. В ближайшее время специалисты Балтийского завода займутся устранением замечаний, выявленных в ходе испытаний.

Как сообщили ТАСС в Объединенной судостроительной корпорации, передача ледокола "Сибирь" Росатому запланирована на конец 2021 года. "Сибирь" - первый серийный ледокол проекта 22220, строящийся на Балтийском заводе. Церемония его закладки состоялась 26 мая 2015 года. Спуск на воду состоялся 22 сентября 2017 года.

Второй серийный ледокол проекта 22220 - "Урал", который также строится на Балтийском заводе, был спущен на воду 5 мая 2019 года. Передача "Урала" заказчику запланирована на вторую половину 2022 года, сообщили ТАСС в ОСК. Корпуса еще двух серийных атомоходов проекта 22220 - "Якутии" и "Чукотки" - в настоящее время формируются на стапеле Балтийского завода. Ожидается, что "Якутия" будет спущена на воду в 2022 году.

Все ледоколы проекта 22220 оснащены двумя ядерными энергетическими установками с реакторами РИТМ-200 разработки Опытного конструкторского бюро машиностроения имени И. И. Африкантова (предприятие Росатома) тепловой мощностью по 175 МВт каждый. Универсальные атомные ледоколы проекта 22220 являются самыми большими и мощными ледокольными судами в мире. Ледоколы проекта 22220 станут основой российского атомного ледокольного флота, который будет обеспечивать круглогодичную проводку судов через Северный морской путь. Вице-премьер - полпред президента в ДФО Юрий Трутнев, представляя доклад "О реализации стратегии развития АЗРФ" в рамках правительственного часа в верхней палате парламента, заявил, что круглогодичная навигация по Севморпути начнется в 2023-2024 годах.