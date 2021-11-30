Набиуллина дала прогноз по инфляции в России в 2021 году

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Годовая инфляция в России по итогам 2021 года, вероятно, сложится по верхней границе прогноза ЦБ РФ, сообщила журналистам глава регулятора Эльвира Набиуллина в кулуарах форума "Россия зовет!", организованного "ВТБ Капиталом".

"Мы будем рассматривать от 0 до 100 (базисных пунктов - прим. ТАСС), в этом диапазоне будем рассматривать решение (по ключевой ставке). У нас прогноз и по инфляции идет, скорее, по верхней границе нашего прогноза, мы это будем учитывать", - сказала она.

По прогнозу Банка России, годовая инфляция по итогам 2021 года ожидается в интервале от 7,4% до 7,9%.