{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Инвестиционный форум "Россия зовет!"

Набиуллина дала прогноз по инфляции в России в 2021 году

Вероятно, годовой показатель сложится по верхней границе прогноза ЦБ, отметила глава регулятора

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Годовая инфляция в России по итогам 2021 года, вероятно, сложится по верхней границе прогноза ЦБ РФ, сообщила журналистам глава регулятора Эльвира Набиуллина в кулуарах форума "Россия зовет!", организованного "ВТБ Капиталом".

"Мы будем рассматривать от 0 до 100 (базисных пунктов - прим. ТАСС), в этом диапазоне будем рассматривать решение (по ключевой ставке). У нас прогноз и по инфляции идет, скорее, по верхней границе нашего прогноза, мы это будем учитывать", - сказала она.

По прогнозу Банка России, годовая инфляция по итогам 2021 года ожидается в интервале от 7,4% до 7,9%.

Теги
РоссияИнвестиционный форум "Россия зовет!"Набиуллина, Эльвира Сахипзадовна
Ситуация с ценами на бензин в России
Цена Аи-95 на бирже опустилась ниже 50 тыс. рублей за тонну впервые с декабря 2020 года
Стоимость бензина марки "Регуляр-92" оказалась ниже уровня в 49 тыс. рублей за тонну также впервые с 24 декабря 2020 года
Читать полностью