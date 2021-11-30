Чартерную программу на зимний Байкал возобновят в феврале 2022 года

УЛАН-УДЭ, 30 ноября. /ТАСС/. Зимняя чартерная программа на восточный берег озера Байкал, в Бурятию, возобновится в феврале 2022 года. Об этом сообщил ТАСС во вторник министр туризма республики Алдар Доржиев.

"С 12 февраля 2022 года начнутся чартерные организованные рейсы в Бурятию. Их будет семь, примерно по 153 пассажира. Выполнять рейсы будет авиакомпания "Уральские авиалинии", - сказал министр.

Он отметил, что чартерная программа будет выполняться в рамках соглашения, которое было заключено между Бурятией и компанией TUI в сентябре 2021 года на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

"Кроме того, мы планируем продолжение чартерной программы летом 2022 года. Мы хотим расширить географию чартеров - принимать гостей не только из Москвы, но и из других городов", - сказал Доржиев.

Впервые чартерные рейсы на Байкал при поддержке Ростуризма были запущены в 2020 году. Существует летняя программа и зимняя, туристам из регионов России предлагают туры, в которых можно не только увидеть озеро Байкал, но и познакомиться с культурой и традициями народов, проживающих в республике, посетить Иволгинский дацан - центр традиционного буддизма в России.

Ранее глава Бурятии Алексей Цыденов заявил, что чартерная программа повысила интерес инвесторов к региону. Один из новых - компания Green Flow Baikal - уже приступила к реализации проекта по строительству гостиничного комплекса в Особой экономической зоне (ОЭЗ) "Байкальская гавань". Зайти с инвестпроектом по строительству отеля на участке "Бухта Безымянная" планирует "Космос Отель Групп" (Cosmos Hotel Group).