Минфин не считает правильным временное снижение НДС для борьбы с инфляцией

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Министерство финансов РФ не считает необходимым временное снижение налога на добавленную стоимость (НДС) для борьбы с ростом цен, заявил глава Минфина Антон Силуанов.

"Такие временные меры принимать для снижения рефляции, мне кажется, не совсем правильно", - сказал Силуанов, выступая на макроэкономической сессии инвестиционного форума "ВТБ капитала" "Россия зовет!"

По его словам, для этих целей используются другие актуальные инструменты "как на стороне денежно-кредитной политики, так и на стороне бюджета".

Инвестиционный форум "Россия зовет!", организованный "ВТБ капиталом", проводится с 2009 года. Традиционно в нем принимают участие представители органов власти РФ, крупнейших международных корпораций и ведущих российских компаний. Повестка форума охватывает наиболее актуальные вопросы глобальной экономики, финансов и деловых отраслей.