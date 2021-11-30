Ретейлеры отмечают рост цен на искусственные елки

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Ретейлеры фиксируют рост цены на искусственные елки в преддверии нового года, на маркетплейсе Wildberries цена повысилась на 12%, сообщили в пресс-службе компании.

"Средняя цена искусственной елки российского производства на маркетплейсе Wildberries сейчас составляет почти 3,3 тыс. рублей, что на 12% больше, чем годом ранее", - сказал представитель пресс-службы компании.

Он добавил, что елки китайского производства стоят дешевле - в среднем 1,6 тыс. рублей, что на 14% выше прошлогодних значений.

"Ашан Ритейл Россия" отмечает повышение закупочных цен на искусственные ели до 20%, в том числе из-за увеличения курсов валют, стоимости сырья и перевозок, но делает все возможное для сдерживания конечных цен для потребителей", - сообщили в компании.

Клиенты торговой сети могут найти в магазинах ели разных ценовых категорий: в зависимости от размера цена варьируется от 50 рублей (30 см) до 12,3 тыс. рублей (2,4 м). Живые ели появятся в продаже гипермаркетов в середине декабря.

30 ноября издание РБК сообщило, что цены на искусственные новогодние ели в этом году выросли по сравнению с прошлым годом до 30%. Среди причин отмечено подорожание сырья и логистики.