Дополнительные торги на поставки угля объявили на Алтае на фоне дефицита топлива

БАРНАУЛ, 30 ноября. /ТАСС/. Дополнительные торги на поставку угля для муниципальных нужд для территорий, где наблюдаются риски срыва поставок топлива, объявили в Минстрое Алтайского края. Планируется закупить около 50 тыс. тонн угля, сообщил ТАСС во вторник замминистра строительства и ЖКХ региона, начальник управления по развитию коммунальной инфраструктуры Евгений Григоренко.

Проблемы с поставками угля испытывают жители нескольких районов Алтайского края в течение двух месяцев. По данным властей, сбои в поставках произошли из-за резкого подорожания топлива, которое завозят из Кемеровской области, и его дефицита в связи с большим объемом экспортных поставок. Информация о дефиците топлива в одном из районов, Локтевском, стала поводом для проверки регионального следственного управления СК РФ.

"В целях систематизации и повышения эффективности работы в части топливной безопасности региона Минстроем края объявлены дополнительные совместные торги на поставку угля для муниципальных нужд для тех муниципальных образований, где складываются риски с поставками топлива в текущем осенне-зимнем периоде. Всего на участие в торгах подано 34 заявки от 19 муниципальных образований края в общем объеме 47,4 тыс. тонн", - сказал Григоренко.

Он отметил, что для недопущения ЧС в отопительный период сформирован краевой резервный запас угля в объеме около 30 тыс. тонн, которые размещены на 12 угольных площадках края. Более 9,6 тыс. тонн из резервного запаса выделено 11 муниципальным образованиям.

"В декабре 2021 года планируется поставка 22 тыс. тонн угля в резерв Алтайского края. Проведение торгов состоится в начале декабря текущего года", - подчеркнул собеседник агентства.

По его словам, жалобы на дефицит угля поступали в Минстрой края от жителей Третьяковского, Немецкого, Змеиногорского, Рубцовского, Поспелихинского, Локтевского районов и Славгорода. По последним данным, в большинстве муниципалитетов уголь для реализации населению имеется, его поставки продолжаются. Однако Минстроем края в Минэнерго РФ направлено письмо, в котором озвучена просьба о рассмотрении на федеральном уровне вопроса по обеспечению поставок угля угледобывающими предприятиями для нужд населения по социально ориентированным ценам.

О дефиците топлива на Алтае

Ранее в региональном Минстрое и ЖКХ ТАСС сообщили, что проблемы с поставками угля произошли из-за резкого его подорожания в Кемеровской области - в среднем на 60%. Также на 50-60% подорожала стоимость доставки топлива железнодорожным транспортом. По данным министерства, также присутствует реальный дефицит угля на рынке в связи с тем, что большая его часть отправляется на экспорт.

В минувшую пятницу председатель комитета регионального парламента по строительству, ЖКХ, транспорту и связи Игорь Панарин сообщил, что перебои с углем были зафиксированы в семи районах региона. По словам Панарина, везде, кроме Локтевского района, проблему удалось решить.