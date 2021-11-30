Силуанов заявил об отсутствии факторов роста инфляции в России

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Дополнительных факторов роста инфляции в РФ на сегодняшний день нет, но Минфин готов принять меры, если инфляция начнет выходить за рамки прогноза. В первую очередь будет оказана помощь людям, нуждающимся в господдержке. Об этом сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов в интервью телеканалу "Россия-24".

"Могут быть разные сценарии развития событий инфляционных, и инфляция может отличаться от тех параметров, которые мы заложили в бюджет. Но мы будем систему отслеживать, и, если инфляция будет выходить за наши прогнозируемые параметры, мы будем принимать соответствующие решения", - сказал он в рамках инвестиционного форума "ВТБ капитала" "Россия зовет!".

Среди возможных решений Силуанов в первую очередь отметил "помощь тем людям, которые будут нуждаться в государственной поддержке" и прочие меры поддержки в различных отраслях. "Все эти программы будут реализовываться в полном объеме", - подчеркнул министр.

Минфин РФ выполнит уже запланированные инвестиции из Фонда национального благосостояния (ФНБ) в размере 2,5 трлн рублей до 2024 года, несмотря на повышение планки отсечки до 10% ВВП.

"Независимо от повышения уровня отсечки мы профинансируем все плановые инвестиции из ФНБ, которые наметили на ближайшую трехлетку. Между прочим, это 2,5 трлн рублей за три года", - сказал Силуанов.