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Власти Марий Эл снизили госдолг за год более чем на 900 млн рублей

Объем государственного долга республики составил 10,9 млрд рублей

ТАСС, 30 ноября. Государственный долг Республики Марий Эл снижен более чем на 900 млн рублей, до 10,9 млрд рублей. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.

"Объем государственного долга республики составляет 10 млрд 998,5 млн рублей. За этот год региональными властями он сокращен на 901,5 млн рублей", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в текущем году региону был предоставлен федеральный бюджетный кредит в размере 1,91 млрд рублей на замещение рыночных долговых обязательств, что позволило сократить долю коммерческих кредитов, увеличить сроки погашения долговых обязательств, а также сократить расходы на обслуживание долга.

В сообщении со ссылкой на министра финансов республики Алексея Торощина отмечается, что долговая нагрузка на данный момент составляет 52,7%, что на 16% ниже уровня начала года - на 1 января она была 68,8%. В структуре долга на данный момент 51% - бюджетные кредиты и 49% - рыночные заимствования.

"Расходы на обслуживание долга сократились с 1 млрд 32,6 млн рублей в 2017 году до 463,6 млн рублей в 2021 году, то есть в 2,2 раза. Только в этом году экономия расходов на обслуживание долга составила 79 млн рублей", - цитирует пресс-служба министра.

Марий Эл входит в десятку регионов России с наименьшей бюджетной обеспеченностью наряду с Адыгеей, Карелией, Калмыкией, Чувашией, Тувой, Республикой Алтай, Алтайским краем, Псковской и Курганской областями.

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РоссияМарий Эл
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