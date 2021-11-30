Минстрой поддержал идею создания структур для развития сельского строительства в России

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Минстрой России поддерживает создание организаций, подобных Россельстрою, в качестве застройщиков индивидуальных жилых домов. Такое мнение высказал во вторник министр строительства и ЖКХ России Ирек Файзуллин на форуме "Малоэтажная Россия - 2021".

Как отмечал на пленарном заседании председатель Комитета ТПП РФ по предпринимательству в сфере строительства Ефим Басин, президент Центрального объединения сельских строительных организаций (ОАО "Центрсельстрой") Сергей Мытарев вместе с депутатом Виктором Видьмановым пытаются решить вопрос воссоздания Россельстроя, но не государственного, а коммерческого. По его словам, эта организация могла бы взять на себя ответственность за развитие сельских территорий.

"Минстрой поддерживает создание таких организаций сельского строительства", - сказал министр на пленарном заседании в ответ на слова Басина.

По словам министра, речь идет о коммерческих организациях, поэтому они должны родиться в тех регионах, где есть необходимость развития сельских территорий. "Те, кто готовы создавать такие организации в любой форме коммерческой собственности, будут поддержаны", - добавил Файзуллин.