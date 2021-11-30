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Инвестиционный форум "Россия зовет!"

Минфин считает максимально возможным дефицит федерального бюджета 1,5% ВВП

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Минфин РФ считает максимально возможным дефицит федерального бюджета 1,5% ВВП при цене нефти $44-45 за баррель, заявил глава министерства Антон Силуанов.

"При нормальном бюджете - это 0,5% плюс процентные расходы. Процентные расходы у нас около 1% ВВП. То есть, 1,5% ВВП - это тот дефицит бюджета, который возможен, при цене на нефть порядка 44-45 долларов за баррель", - сказал Силуанов в интервью телеканалу "Россия-24", отвечая на вопрос, какой максимальный дефицит бюджета возможен в России.

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