Мишустин и премьер Госсовета КНР подписали совместное коммюнике по итогам встречи

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин и премьер Госсовета КНР Ли Кэцян по итогам 26-й регулярной встречи глав правительств двух стран подписали совместное коммюнике.

Кроме того, по итогам переговоров был подписан ряд других российско-китайских документов. В их числе - протокол восьмого заседания межправительственной российско-китайской комиссии по инвестиционному сотрудничеству, подписанный первым зампредом правительства РФ Андреем Белоусовым и заместителем премьера Госсовета КНР Хань Чжэном. Также по итогам встречи был подписан протокол 18-го заседания межправительственной российско-китайской комиссии по энергетическому сотрудничеству. Свои подписи под документом поставили вице-премьер РФ Александр Новак и Хань Чжэн.

Также был подписан протокол 22-го заседания двусторонней комиссии по гуманитарному сотрудничеству. Его подписали зампред российского кабмина Татьяна Голикова и заместитель премьера Госсовета КНР Сунь Чуньлань. Кроме того, по итогам встречи вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко и заместитель премьера Госсовета КНР Ху Чуньхуа подписали протокол 25-го заседания комиссии РФ и Китая по подготовке регулярных встреч глав правительств. Наконец, зампред правительства РФ, полпред президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев и Ху Чуньхуа поставили подписи под протоколом встречи сопредседателей межправительственной российско-китайской комиссии по сотрудничеству и развитию Дальнего Востока и Байкальского региона РФ и Северо-Востока КНР.

В ходе переговоров во вторник Мишустин и Ли Кэцян обсудили развитие всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия РФ и Китая с акцентом на проблематику взаимодействия в торгово-инвестиционной, энергетической, промышленной, сельскохозяйственной, транспортной и гуманитарной сферах.