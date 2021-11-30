АСВ погасило более двух третей долга перед ЦБ по кредиту

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Государственная корпорация "Агентство по страхованию вкладов" (АСВ) перечислила Банку России 19,3 млрд рублей в счет погашения задолженности по кредитной линии, предоставленной для поддержания достаточности фонда обязательного страхования вкладов. В общей сложности погашено более двух третей кредита, сообщила пресс-служба АСВ.

"В общей сложности на погашение кредита Агентство направило Банку России 597,4 млрд рублей, или более 2/3 суммы всего кредита (574 млрд рублей - в счет погашения основной суммы долга, 23,4 млрд рублей - в счет погашения задолженности по процентам)", - говорится в сообщении.

Из суммы, перечисленной 30 ноября, 17 млрд рублей было направлено в счет уплаты основного долга, а 2,3 млрд рублей - в счет процентов.

С начала 2021 года АСВ направило в погашение долга 133,4 млрд рублей: 117 млрд рублей - по основному долгу, 16,4 млрд рублей - по процентам.

Остаток задолженности АСВ на текущий момент составляет 268 млрд рублей без учета процентов.

Банк России в 2015-2017 годах предоставил АСВ кредитную линию с одобренным лимитом 1,03 трлн рублей для поддержания достаточности фонда обязательного страхования вкладов. В рамках этой линии АСВ получило 842 млрд рублей, которые были полностью направлены на выплаты страхового возмещения вкладчикам. Последний транш от Банка России был получен 23 октября 2017 года, а в конце 2017 года размер поступлений в фонд позволил АСВ начать возврат средств.