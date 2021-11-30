Путин: для поддержки МСП порядок возмещения банковской комиссии продлят минимум на полгода

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин предложил продлить как минимум на полгода механизм возмещения субъектам малого и среднего предпринимательства (МСП) банковской комиссии при продаже товаров и услуг физическим лицам. Об этом он сообщил во вторник, выступая на пленарном заседании инвестиционного форума "ВТБ капитала" "Россия зовет!".

"Для субъектов малого и среднего предпринимательства сейчас возмещается банковская комиссия при продаже товаров и услуг физическим лицам. Такой порядок, удобный для бизнеса и выгодный для потребителей, предусмотрен до конца текущего года. Считаю, что нужно продлить его как минимум на полгода", - сказал глава государства.